Care sunt rețetele preferate de Cătălin Scărlătescu. Le prepară ori de câte ori are ocazia

Cătălin Scărlătescu este unul dintre cei mai apreciați chefi din România, fiind membru în juriul unui concurs important numit ”Chefi la Cuțite”. Pentru celebrul chef, lucrurile nu au fost mereu roz și nu a avut dintotdeauna succes. Scărlătescu a plecat de jos, iar cea care l-a inspirat în domeniul culinar a fost bunica lui.

„Bunica mi-a arătat în copilărie ce înseamnă mâncarea cu gust și toate preparatele ei mi-au rămas în suflet. Țin minte că gătea la începutul săptămânii mâncare de cartofi și fasole scăzută, care sâmbăta se transforma în fasole bătută. La desert aveam faimoasa prăjitură cu bulion, preferata mea. Nu avea mult timp sau multe ingrediente la dispoziție, dar reușea să ne pună pe masă rețetele ei de suflet, rețete pe care le-am dus mai departe cu mine până în ziua de azi”, a declarat Cătălin Scărlătescu, acum ceva timp.

Desertul favorit al lui Cătălin Scărlătescu

Coliva, desertul favorit al românilor pare că este iubit și de Cătălin Scărlătescu. Acesta are propria rețetă de colivă, pe care o comercializează la restaurantul său. O porție generoasă de coliva preparată de Chef Cătălin Scărlătescu costă, pe site-ul bucătarului, 85,00 lei. Vorbim de un gramaj de 2 kilograme de colivă. Cătălin Scărlătescu nu a dezvăluit ingredientele secrete pe care le folosește în rețeta sa de colivă. Pe site-ul oficial, clienții sunt avertizați că "unele dintre produse conțin ingrediente alergene cum ar fi: gluten, oua și produse derivate, soia și produse derivate, semințe de susan și produse derivate, crustacee, arahide și produse derivate".

Un alt preparat culinar care l-a dat gata pe Scărlătescu a fost o mâncare tradițională, pe care a gustat-o, atunci când a mers într-o vacanță în Thailanda. La acea vreme, chef Scărlătescu povestea pentru Click, faptul că nu s-a abținut și a intrat în bucătăria celui care a realizat preparatul respectiv.

„Am avut ocazia să mânânc în Koh Samui (insulă din Thailanda, n.r.) un preparat cu totul și cu totul fabulos, cu vită Wagyu, o vită de origine japoneză, considerată a fi una dintre cele mai scumpe din lume, alături de un sos de curry senzațional. Nu m-am putut abține și am intrat în bucătăria restaurantului cu pricina, unde l-am cunoscut pe chef, Raden Kaew-U-Don. De la el am învățat chiar atunci să prepar sosul respectiv. A fost foarte pietenos și bucuros să îmi arate cum îl prepară, apoi am stat de vorbă și am făcut schimb de povești culinare, ca între bucătari. Sunt fericit ori de câte ori pot să-mi îmbogățesc cunoștințele”, a declarat Cătălin Scărlătescu pentru Click, acum ceva timp.