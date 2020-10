Mine Tugay, Seniz, din serialul de la Kanal D “Nemilosul Istanbul”

Personaj controversat in serial, Mine Tugay este, in viata de zi cu zi, o femeie exceptionala. Trecuta de prima tinerete, frumoasa actrita, in varsta de 42 de ani, arata impecabil. Ea le-a impartasit fanilor sai, prin intermediul unui interviu acordat publicatiei Habertürk, cateva dintre secretele frumusetii sale. Iata cum arata o zi din viata frumoasei Mine Tugay.

“In general, ma trezesc dimineata, atunci cand am filmari, in caz contrar mai adaug <un pic> de odihna. De obicei ma culc seara tarziu, pe la 1-2 noaptea si ma trezesc in jur de 10:00-11:00 dimineata. Apoi, beau un pahar cu apa calduta, cu lamaie, chiar inainte de micul dejun. Mananc 3 felii de paine uscata si fara sare, cu cca 100 de grame de branza de vaci, castravete, masline nesarate si trei nuci. Acesta este micul meu dejun J. Peste zi, cand mi se face foame, intre mese, imi iau un iaurt, pe care il amestec tot cu lamaie, ardei iute si seminte de negrilica (chimen negru – n.r.). Mananc cat mai multe legume si, chiar daca iubesc untul, sarea si zaharul, le-am scos din alimentatia mea”, spune frumoasa Mine.

Mine Tugay poate fi urmarita de telespectatorii romani, in serialul “Nemilosul Istanbul”, in rolul Seniz, sotia boierului Agah Karakay (interpretat de Fikret Kuskan). Seniz, care are doi copii cu Agah, insa este <deranjata> peste masura de existenta, in viata familiei ei, a nepotului sau, Nedim (interpretat de Berker Güven), un tanar imobilizat in scaunul cu rotile. Seniz incearca din rasputeri sa scape de nepotul sotului ei, si nu rateaza nicio ocazie de a-i face viata un calvar tanarului grav bolnav.

Citeste si: Cu ce bărbat a fost surprinsă Bianca de la Puterea dragostei, după ce s-a despărțit de Livian - evz.ro

Nu ratati noile episoade pline de emotie si suspans, din “Nemilosul Istanbul”, de miercuri pana vineri, de la ora 20:00, la Kanal D.

Sursa: https://www.haberturk.com/saglik/haber/1115697-guzel-ince-ve-zarif