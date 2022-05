Care sunt semnificațiile ascunse în spatele Marșului Victoriei de la Moscova? Virgil Bălăceanu, general în rezervă: „Probabil fac și economii din acest punct de vedere”

In articol:

Virgil Bălăceanu, general în rezervă: „Speculațiile n-au stat în picioare.”

În Rusia, Ziua Victoriei, așa cum a fost ea denumită în epoca post-sovietică, a fost timp de decenii o amintire dureroasă a milioanelor de vieți pierdute de Uniunea Sovietică în Al Doilea Război Mondial. Vladimir Putin a schimbat, în ultimii ani, semnificația zilei de 9 mai și a transformat-o într-o armă de propagandă, așa cum a fost și anul acesta, în plin război cu Ucraina.

A fost primul an în care niciun șef de stat străin n-a fost invitat la parada din Piața Roșie, din Moscova, pentru celebrarea Zilei Victoriei. Invazia din Ucraina și relațiile tot mai reci cu Occidentul au însemnat că ziua a fost sărbătorită de Rusia doar pentru Rusia, deși efortul de înfrângere a regimului nazist din Germania a fost unul comun al Aliaților. Înainte de paradă, presa internațională a speculat posibilitatea unui mare anunț al Președintelui Rusiei, Vladimir Putin, posibil chiar declararea oficială a războiului cu Ucraina, care, până acum, a fost

descris de oficialii ruși drept o „operațiune militară specială”.

„Interesul cred că a fost declanșat de informațiile care au circulat destul de intens în media internațională, chiar dacă nu au fost asumate nici de decidenții politico-militari din Statele Unite, nici de statele membre NATO și nici de Moscova. S-a vorbit de mobilizare generală, declararea stării de război cu Ucraina și chiar de lovituri nucleare. Niște speculații care n-au stat în picioare. (...) A fost un 9 mai foarte ponderat. Ne așteptam la punctele din discursul lui Putin. Nimic nou, aceeași retorică”, a precizat Virgil Bălăceanu pentru WOWbiz.ro.

Virgil Bălăceanu: „Rușii folosesc la scară mică aviația și, mai ales, aviația de bombardament în Ucraina.”

Virgil Bălăceanu, general în rezervă al Armatei Române [Sursa foto: Facebook]

După clasicele defilări de trupe, tancuri, blindate și alte vehicule militare, toată lumea a stat cu ochii pe cerul Moscovei în așteptarea show-ului aviatic, care, în cele din urmă, nu a mai fost deloc. Zvonurile conform cărora avionul Ilyushin Il-80, „Avionul pentru sfârșitul lumii”, construit special ca să-l protejeze pe Putin în cazul unui atac nuclear, trebuia să fie vedeta spectacolului s-au dovedit a fi neadevărate, deși rușii au făcut repetiții cu aviația înainte de Ziua Victoriei.

„A surprins faptul că nu au defilat forțele aeriene, deși ele au participat la antrenamente. Nu se cunoaște cauza. Ei au acuzat condițiile meteo, dar acestea au fost favorabile. Probabil fac și economii din acest punct de vedere.(...) Puteau să ridice de la sol, dacă nu aviația de vânătoare și bombardament, măcar elicopterele și aviația de transport, care zboară la altitudini mai mici. Asta contează mai puțin. Poate că mai important este faptul că folosesc la scară mică aviația și, mai ales, aviația de bombardament în Ucraina, ceea ce ar putea să ridice probleme din punct de vedere al distrugerilor. Dacă în sud-estul Ucrainei vor trece la bombardamente masive de aviație, combinate cu loviturile cu rachete, cu focul artileriei reactive și focul celorlalte guri de artilerie, de calibru mare, distrugerile vor crește exponențial, mai ales în mediul urban”, le-a mai spus Virgil Bălăceanu jurnaliștilor WOWbiz.

Virgil Bălăceanu: „Ceea ce am văzut la parada de anul acesta nu se regăsește pe câmpul de luptă.”

Parada de Ziua Victoriei a fost ocazia perfectă pentru Kremlin să se laude cu tehnologia militară de ultimă generație în care a investit din 2015 încoace. Tancurile „ultimul răcnet” n-au lipsit de la defilare, doar că, spune generalul Virgil Bălăceanu, problema este că tehnica cu care se mândrește armata rusă nu se regăsește în teren.

„Am văzut modelele care sunt consacrate. Fie consacrate ca modele, dar care n-au intrat în dotare, fie unele care au intrat în dotare, dar nu în număr mare, ca să le vedem, totuși, în războiul din Ucraina. Am văzut T-14 Armata, am văzut T-90M, mașinile de luptă ale infanteriei, am văzut T-15 Armata, dar am văzut și BPM-2, BPM-3. Am văzut transportoare BTR-82A, care sunt în dotare, însă pe care nu le-am prea văzut în Ucraina. Am văzut și Bumerangul, care este un model nou, autoblindate mai vechi Tigr, dar și Atlet, modele noi, încă neintrate în dotare. Am văzut și sisteme de apărare antiaeriană Pantsir. În privința forțelor nucleare strategice, cam aceleași lucruri, Topol-M și Yars. Nu au apărut elemente de noutate. Elementul de noutate este că ceea ce am văzut la parada de anul acesta și la paradele trecute nu se regăsește pe câmpul de luptă”, a adăugat Virgil Bălăceanu.