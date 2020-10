Idris Nebi Taskan s-a nascut in Beyoğlu, cartier situat in partea europeana a Istanbulului, in urma cu 23 de ani, si are o sora geamana. Mama sa a fost casnica iar tatal sau detinea un hotel mostenit de la bunicul tanarului actor. Cu toate ca ai spune ca nu a intampinat probleme majore si ca a trait fara lipsuri materiale, vedeta spune ca a avut o copilarie nefericita. Parintii sai au divortat, iar mama lui a fost nevoita sa aiba singura grija cei doi copii.

“Eram o familie cu probleme. Parintii mei au divortat cand aveam 11 ani. Mama era foarte nefericita”, a declarat tanarul actor pentru publicatia Posta.

Cea care i-a dat viata s-a recasatorit apoi cu antrenorul de baschet al lui Idris, fapt care a fost pentru tanarul adolescent un moment de rascruce. Idris a devenit un rebel si s-a luptat multi ani cu depresia.

"Eram adolescent ... La inceput am reactionat bine, dar cand am vazut fericirea in ochii mamei, am acceptat. Dupa un timp, s-au mutat in Antalya din cauza slujbei lui Hurșit Hodja (n.r. antrenorul actorului si actualul sot al mamei) si am inceput sa traiesc singur, locuind in caminul scolii de baschet. Perioada aceea a fost foarte dificila. Aveam 15 ani. M-am transformat intr-un baiat agresiv. Eram atat de singur! A trai departe de familie poate avea multe implicatii negative. Eram un copil dornic de atentie si am pus povara separarii de familie pe seama baschetului, sport pe care am inceput sa-l detest. Eram deprimat, dar nu eram pe deplin constient de asta. Era doar o furie pe care nu o puteam controla!", a declarat emotionat pentru publicatia Posta tanarul actor.

Idris Nebi Tarkan spune ca nu isi poate schimba trecutul insa cu siguranta isi poate construi o cariera de succes in lumea actoriei.

Telespectatorii au ocazia sa-i descopere talentul in serialul "Nemilosul Istanbul", unde interpreteaza rolul lui Civan Yilmaz, productie difuzata de miercuri pana vineri, de la ora 20:00, la Kanal D.