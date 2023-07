Carlos Alcaraz are o iubită cu trei ani mai mare decât el, dar îi fug ochii și după tenismena Paula Badosa! Ce i-a spus câștigătorul de la Wimbledon când a văzut-o în bikini

In articol:

Carlo Alcazar a strălucit, duminică, la Wimbledon, într-o finală fantastică, dusă în cinci seturi, cu Novak Djokovic, 1-6, 7-6 (6), 6-1, 3-6, 6-4.

Carlo Alcaraz a devenit campion la Wimbledon! ”E un vis devenit realitate”

Tenismenul spaniol, în vârstă de 20 de ani, se află la al doilea turneu de Grand Slam câștigat în carieră și la al cincilea trofeu în 2023, confirmând statutul de favorit, în ciuda faptului că a avut doar rezultate modeste pe iarba londoneză până acum.

”E un vis devenit realitate. Dar și dacă pierdeam, aș fi fost foarte mândru de mine și de ce am făcut. Fac parte din istorie în acest turneu și e incredibil. Sunt mândru de ce am realizat, sunt mândru de echipa mea și de munca pe care o depunem în fiecare zi. După primul set, mi-am spus: Carlos, trebuie să mărești nivelul tenisului, altfel îi vei dezamăgi pe cei care au venit să te vadă…Novak, am crescut văzându-te cum joci. M-ai inspirat când eram mic. De când m-am născut te-am văzut câștigând turnee. Cred că ești într-o formă fizică mai bună decât mine. Ești nemaipomenit, Novak!”, a declarat Alcaraz.

Citește și: Cine este Markéta Vondroušová? Biografie: vârstă, carieră, familie. Sportiva a câștigat finala feminină de la Wimbledon 2023

Citeste si: Ce părere are, cu adevărat, Rona Hartner despre Mădălina Ghenea: „Nu mă impresionează”. Artista a spus tot ceea ce crede despre modelul român- kanald.ro

Citeste si: „Parcă au fost chemați”. Familia care a murit zdrobită de tren mergea spre râul Siret, la picnic. Ce spun rudele- stirileprotv.ro

Carlos Alcaraz are o iubită cu trei ani mai mare decât el, tenismena Maria González Giménez.

Dincolo de iarba londoneză, Carlito, noua minune minune al tenisului mondial, pare a avea noroc și în dragoste. Spaniolul are o iubită cu trei ani mai mare, Maria González Giménez, o tânără foarte frumoasă

Maria este și ea o jucătoare de tenis, din Murcia, orașul natal al celor doi.

Performanțele ei sunt mai modeste, dar nu contează, joacă pentru Club de Tenis Murcia mai mult de plăcere. În timpul liber, iubita lui Alcaraz este o iubitoare a sporturilor de apă, în special preferă surfingul. Nu îi place însă să își afișeze viața privată, drept dovadă că, în afară de câteva fotografii pe rețelele de socializare, ea își păstrează relația cu Alcaraz privată, departe de ochii curioșilor.

Citește și: Biografie Carlos Alcaraz: vârstă, carieră, familie. Sportivul a câștigat finala Wimbledon 2023

Citeste si: EXCLUSIV! Interviu Daniela Gyorfi: “În momentul ăsta nu poți să spui despre un om că ești legat de el pe viață. Așa ar fi frumos să îmbătrânim împreună, dar niciodată nu se știe.”- kfetele.ro

Citeste si: Calendar ortodox 18 iulie 2023. Este sărbătoare cu cruce neagră marți!- stirilekanald.ro

Citeste si: Gestul Vivianei Sposub după despărțirea de George Burcea. Ce a făcut la scurt timp după ce a anunțat separarea de actor- radioimpuls.ro

Carlos Alcaraz, topit după Paula Badosa, atunci când a văzut-o în bikini! ”Ce bine ești!”

Pe de altă parte, dacă în relația cu Maria există multă discreție, când vine vorba despre Paula Badosa, sex-simbolul tenisului mondial feminin, discursul lui Carlos Alcaraz se schimbă.

De pildă, în urmă cu ceva vreme, Paula Badosa i-a aprins imaginația conaționalului Carlos Alcaraz după ce s-a pozat în bikini, într-o vacanță în Maldive, alături de iubitul ei de la vremea respectivă.

La vederea imaginilor cu Badosa, proaspătul campion de la Wimbledon a comentat public pe adresa de Instagram a fostei ocupante a locului 2 WTA: „Ce bine ești!”, a scris Alcazar în secțiunea de comentarii. Din păcate, fără efect, întrucât, la scurt timp, Paula s-a cuplat cu carismaticul Stepanos Tsitsipas