Carmen Brumă are motive să fie geloasă? Antrenoarea de fitness a recunoscut după 20 de ani de relație cu Mircea Badea: „Am parolele de la contul lui”

Carmen Brumă și Mircea Badea sunt într-o relație de mai bine de două decenii, însă nici până în ziua de azi nu și-au unit destinele în fața lui Dumnezeu. Antrenoare de fitness a îmbrăcat rochia de mireasă doar pentru ședințele foto, și niciodată în realitate.

Cei doi au una dintre cele mai longevive relații chiar dacă nu sunt căsătoriți, așa că mulți s-au întrebat cum de au reușit să rămână împreună atâta vreme.

De cele mai multe ori, Carmen Brumă este discretă atunci când vine vorba de viața ei peronală. Preferă să nu-și aducă relația în lumina reflectarelor. Rare au fost momentele în care a vorbit de relația sa, însă, de câte ori a făcut-o, declarațiile sale au fost destul de relevante.

Cât de geloasă este Carmen Brumă

Carmen Brumă ar foarte mare încredere în partenerul e de viață, Mircea Badea. Nu este deloc o persoană geloasă și îi oferă iubitului ei libertatea de care are nevoie fiecare bărbat pentru a se simți confortabil într-o relație.

De asemenea, acesta este unul dintre secretele unei relații de lungă durată, spune vedeta.

„E un subiect care nu mă interesează foarte tare. Cred că depinde ce înțelege cineva prin infidelitate. Eu nu am pus niciodată mâna pe telefonul lui, adică pun mâna în sensul că-mi zice ”Dă-mi și mie repede telefonul”, dar eu nu am răspuns niciodată la telefonul lui fără să mă roage el. Cum să am parolele de la contul lui? Niciodată nu-l sun să-l întreb ”Bună, unde ești?”. Nu există așa ceva. Ăsta este unul dintre elementele unei relații de lungă durată. Să-i dai celuilalt spațiu, să-l lași să respire”, a declarat Carmen Brumă în cadrul unui interviu.

Carmen Brumă nu crede în monogamie

Carmen Brumă nu vede în căsătorie o condiție necesară pentru ca o relație să funcționeze. Mai degrabă, acest pas înseamnă pentru ea niște acte în plus și nimic mai mult. De asemenea, antrenoarea de fitness este de părere că oamenii nu sunt făcuți să trăiască viața alături de o singură persoană.

„Longevitatea în cuplu nu are legătură cu nişte simple formalităţi. Sunt suficient de multe acte în viaţa mea în acest moment. De ce aș mai face nuntă? După 400 de pupături îţi cam dispare cheful de nuntă. În plus, evenimentul în sine nu-mi place din postura de actor principal. Noi niciodată nu ne-am făcut planuri pe termen lung. Nu cred că oamenii sunt făcuţi să fie monogami”, spunea Carmen Brumă în urmă cu ceva timp.

