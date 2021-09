Carmen Brumă, dezvăluiri despre infidelitate! Iubita lui Mircea Badea a dat tot din casă: „E un subiect care...”

In articol:

Carmen Brumă și Mircea Badea formează unul dintre cele mai solide și longevive cupluri din lumea mondenă. Toată lumea s-a întrebat de-a lungul timpului care este secretul lor pentru o relație echilibrată și iată că acum au și răspunsul.

Carmen Brumă: „D epinde ce înțelege cineva prin infidelitate”

În cel mai recent interviu acordat de Carmen Brumă, ea a vorbit despre gelozie și despre infidelități.

Iubita lui Mircea Badea spune că nu este o fire geloasă și niciodată nu pune presiune pe partenerul ei de viață. Astfel, întrebări precum: unde ești, cu cine ești sau la ce oră vii, nu-și au locul în relația celor doi. Carmen Brumă spune că nici nu cunoaște codul de acces de la telefonul lui Mircea Badea și nici parolele sale de la conturile de social media. De asemenea, ea nu răspunde la telefonul lui mobil și nici nu-i citește notificările. Aceasta spune că secretul unei relații de lungă durată este acela de a-i da partenerului de viață spațiul personal și de a nu-l interoga în fiecare zi.

„E un subiect care nu mă interesează foarte tare. Cred că depinde ce înțelege cineva prin infidelitate. Eu nu am pus niciodată mâna pe telefonul lui, adică pun mâna în sensul că-mi zice ”Dă-mi și mie repede telefonul”, dar eu nu am răspuns niciodată la telefonul lui fără să mă roage el. Cum să am parolele de la contul lui? Niciodată nu-l sun să-l întreb ”Bună, unde ești?”. Nu există așa ceva. Ăsta este unul dintre elementele unei relații de lungă durată. Să-i dai celuilalt spațiu, să-l lași să respire”, a declarat Carmen Brumă la un post de televiziune.

Carmen Brumă, despre îngrijirea tenului după vârsta de 40 de ani

Partenera de viață a lui Mircea Badea a vorbit cu fanii de pe rețelele de socializare despre importanța îngrijirii tenului, în special după vârsta de 40 de ani.

Iată care sunt „secretele” ei.

„Ingrijirea tenului, in special dupa 40 de ani, inseamna din punctul meu de vedere un echilibru intre:

- alimentatie corecta si hidratare

- somn de calitate

- gestionarea stresului

- tratamente si produse cosmetice de calitate, adaptate nevoilor tale

- suplimente alimentare

- tratamente dermato- estetice facute, constant, la timp si cu masura de un profesionist cu experienta si bun simt estetic”, a scris Carmen Brumă pe rețelele de socializare.