Carmen Brumă, nevoită să se mute de urgență din apartamentul în care locuia cu fiul și partenerul său! Au părăsit locuința în grabă: „A trebuit să facem față”

Carmen Brumă a povestit recent că, din nefericire, a fost nevoită să se mute din apartamentul unde locuia cu chirie, alături de fiul și partenerul său de viață.

Vedeta a explicat că ea și Mircea Badea au fost nevoiți să-și găsească o nouă locuință pe grabă, însă cu toate acestea, este foarte mulțumită de noua casă, fiind puțin peste așteptările pe care le avea.

Totodată, Carmen a precizat și motivul pentru care au fost nevoiți să părăsească fostul apartament, explicând că proprietarul nu a mai putut prelungi contractul.

„A fost o istorie mai complicată. Nu ne planificasem neapărat să ne mutăm, dar așa a fost situația. A trebuit să facem față și să căutăm urgent un apartament în care să stăm și sunt foarte fericită că am găsit ceva un pic peste așteptările mele și cred că a fost un noroc pe care l-am avut. (...) Noi stăteam cu chirie într-un loc în care ne-am simțit foarte bine, că stăteam de foarte mulți ani acolo, dar nu s-a mai putut prelungi contractul și atunci am fost puși în situația de a ne găsi foarte rapid un alt loc.”, a dezvăluit Carmen Brumă, pentru un post TV.

Carmen Brumă, chemată la tribunal pentru a da explicații

Nu de mult, Carmen Brumă a fost chemată la tribunal pentru a da explicații privind o plângere penală pe care a depus-o în anul 2019, atunci când

partenera lui Mircea Badea s-a confruntat cu câteva probleme, din cauza unei firme care furniza produse de slăbit, care s-a folosit de imaginea sa.

Carmen Brumă tună și fulgeră! Partenera lui Mircea Badea, chemată la tribunal pentru a da explicații: „O rețea internațională de escroci...”

”O rețea internațională de escroci îmi folosea numele, imaginea, pentru a vinde niște produse de slăbit, cu care eu nu aveam nicio legătură, despre care habar n-aveam, nu le încercasem niciodată. Eu am făcut ceea ce trebuia să fac, am făcut plângere penală la momentul respectiv, am mers la televizor, am avertizat oamenii să nu cumpere pentru că în niciun caz nu sunt încercate de mine, că nu am habar despre acest lucru și că este o înșelătorie, am scris pe paginile mele de socializare, am postat inclusiv plângerea penală și am așteptat ca justiția să-și facă treaba.(...) Am așteptat în 2019, în 2020, în 2021 și în 2022 până acum o săptămână, când avocatul meu a fost sunat de către poliție, și a fost invitat împreună cu mine să dau detalii despre această plângere penală. Între timp, situație nu mai există pentru că escrocii, prin 2021, au încetat, au vândut pe spatele meu de s-au săturat și au trecut la alte persoane publice, pentru că nu am fost doar eu în situația asta, sunt foarte multe persoane publice din România care au pățit lucrul acesta și, din câte știu, eu sunt singura care a făcut plângere penală.

Am depus o plângere penală în 2019 și în 2022 am fost invitată la poliție să dau detalii despre această plângere, în condițiile în care această situație nu mai există.”, a declarat Carmen Brumă, pentru un post TV.