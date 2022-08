Carmen Brumă și-a pus viața în pericol pentru a slăbi. Depresia a făcut-o dependentă de mâncare: „Am luat 37 de kilograme spre 40”

In articol:

Carmen Brumă este una dintre femeile mondene care se laudă acum cu un trup tras parcă prin inel. Este adevărat că face mult sport și are grijă și la alimentați pentru a reuși să arate impecabil, însă un lucru despre ea și silueta sa nu este știut de multă lume.

Dacă acum este mamă, dar în același timp poate concura la orice concurs de Miss, pe vremea când era o adolescentă lucrurile stăteau total altfel.

Carmen Brumă și-a pus viața în pericol pentru a slăbi [Sursa foto: Facebook ]

Carmen Brumă, o adolescență cu multe kilograme în plus

În cadrul podcast-ului moderat de Ilinca Vandici, Carmen Brumă s-a reîntors în timp și a făcut public un episod dramatic al vieții ei.

Partenera lui Mircea Badea spune că pe vremea când era doar o copilă a ajuns să se lupte cu depresia, fapt ce a făcut-o să ia multe kilogramelor în plus.

Cu cât starea se agrava, cu atât ea mânca mai mult, fapt ce a făcut-o să adune în jur de 40 de kilograme, dar și să își pună sănătatea în pericol.

Din dorința de a fi cât mai slabă, Carmen Brumă spune că a încercat tot felul de diete, a mâncat și a băut orice aliment despre

care auzea că ajută la scăderea în greutate.

„Am intrat într-un soi de depresie. Ce face o adolescentă care intră în depresie? Se refugiază în mâncare. Eu n-am perceput că iau un 1 kilogram, 2, 3 – pur și simplu m-am trezit peste noapte că am luat 37 de kilograme spre 40. Depresia s-a adâncit și am început să fac tot felul de prostii care m-au costat sănătatea în acel moment. Am ținut nenumărate cure de slăbire, ajunsesem pe marginea prăpastiei, ajunsesem într-un soi de obsesie din asta. Am încercat toate prostiile. Am mâncat supă de varză până mi-au crescut frunze. Am mâncat ce vrei tu. Am băut oțet”, a spus Carmen Brumă pentru sursa mai sus menționată.

Mai mult decât atât, ea-și amintește că a avut o perioadă în care chiar a recurs la gesturi extreme de dragul unui corp bine sculptat. Atunci a fost momentul când mama sa a găsit-o dezbrăcată pe balcon, la minus 35 de grade.

”După ce am făcut nenumărate prostii, am început să învăț. La un moment dat m-a găsit maică-mea la minus 35 de grade pe balcon. Eram întinsă, stăteam dezbrăcată în speranța că o să mă îmbolnăvesc și dacă o să mă duc la spital o să slăbesc cu siguranță”, a mai explicat vedeta.

În cele din urmă, Brumă spune că a reușit să transforme suferința, care și azi îi aduce lacrimi în ochi, în lecție de viață, ceea ce a și făcut-o să își schimbe stilul de viață, fiind astăzi una dintre femeile care inspiră alte doamne și domnișoare.

„Din fericire, am reușit să transform trauma într-o chestie pozitivă. Cumva, toată suferința asta m-a modelat. Eu nu regret deloc, pentru că asta m-a transformat, m-a șlefuit, m-a modelat și m-a făcut omul care sunt astăzi. Fără suferința aia nu eram ce sunt acum. Datorită ei, eu am reușit să-mi găsesc pasiunea și să fac ceea ce fac. Simt cumva că asta e menirea mea”, a încheiat Carmen Brumă.