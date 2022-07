Carmen Brumă, siluetă de vis la 45 de ani. Care sunt trucurile vedetei: „O dietă nu-ți garantează neîngrășarea”

In articol:

Carmen Brumă este una dintre cele mai cunoscute experte din țara noastră în ceea ce privește remodelarea corporală prin sport și alimentație echilibrată.

Vedeta a strâns pe Instagram o comunitate foarte mare care îi cere mereu sfaturi în materie de slăbit. Vedeta ajuta anual mii de oameni să scape de kilogramele în plus și să devină mai sănătoși. Acum a venit momentul ca vedeta să dezvăluie cum a ajuns ea să aibă un corp de vis chiar și la 45 de ani.

Carmen Brumă are 45 de ani, are un copil, muncește mult și totuși are timp să lucreze în permanență la trupul ei. Vedeta se laudă cu o siluetă suplă, un tonus minunat și o talie trasă prin inel.

Carmen Brumă arată fenomenal la 45 de ani. [Sursa foto: Instagram]

Citeste si: Curs valutar BNR, joi, 14 iulie 2022. Cât costă astăzi un DOLAR?

Carmen Brumă, experta în nutriție care te învață cum să ai un corp armonios

Carmen Brumă este expertă în nutriție, a publicat trei cărți în acest domeniu și a devenit o inspirație pentru multe femei din țara noastră.

Citeste si: Vlad Gherman, anunț cutremurător, cu ochii în lacrimi: „Astăzi se încheie acest capitol pentru mine”- kfetele.ro

Citeste si: Vestea tristă a zilei despre Saveta Bogdan. Să ne rugăm pentru ea..- bzi.ro

Vedeta ajuta mii de oameni să ajungă la un număr ideal de kilograme, iar educația, spune ea, începe chiar de pe Instagram

„Cu multă recunoștință și mândrie îți spun că am primit mii de mesaje impresionante în toți acești ani de la oamenii care au reușit să câștige lupta cu kilogramele pe termen lung cu ajutorul programelor mele. Pe contul meu de Instagram, la secțiunea „Repere” sunt postate o parte dintre rezultatele celor care au slăbit cu programele mele”, a declarat Carmen Brumă pentru Viva!

Carmen Brumă atenționează că dacă dieta nu devine un stil de viață, un om nu o să poată niciodată să ajungă să aibă trupul pe care și-l dorește.

„Greșesc atunci când consideră că toate aceste metode au termen de garanție nelimitat și că poți să te întorci fără probleme la stilul de alimentație pe care îl aveai înainte de folosirea lor. O dietă nu-ți garantează „neîngrășarea”, indiferent de ce faci tu. Dieta este doar începutul unui alt stil de alimentație și de viață în general, este perioada în care tu înveți, testezi, te obișnuiești cu viitorul tău stil de viață”, a spus vedeta.

Carmen Brumă are grijă mereu de corpul ei. [Sursa foto: Instagram]

Citeste si: Aya, posibilă idilă cu Bogdan Mocanu? S-a aflat totul: "Am păstrat legătura"| EXCLUSIV

Trucurile prin care Carmen Brumă arată de vis chiar și la 45 de ani

Bineînțeles, Carmen Brumă îi învață pe alții cum să slăbească pentru că la rândul ei, vedeta are un trup de invidiat. Chiar dacă stârnește invidia unor femei mult mai tinere decât ea, Carmen nu ține doar pentru ea metodele prin care a ajuns să arate așa.

Vedeta spune că mănâncă foarte sănătos, însă în concedii își face toate poftele.

„În concedii mănânc tot ce-mi doresc, cu aceleași limite despre care îți spuneam anterior, și nu vin de obicei cu kilograme în plus. Asta și pentru că sunt foarte scurte concediile noastre. (zâmbește)”, a declarat vedeta pentru sursa citată anterior.

Pe lângă un corp superb, Carmen Brumă are și o față foarte frumoasă, care nu îi trădează deloc vârsta. Vedeta a dezvăluit că, pe lângă genele sale bune, a mai apelat și la câte un ajutor din când în când.

„Apelez la produse profesionale în mare parte și la ajutorul specialiștilor. Din punctul meu de vedere, rutină de beauty înseamnă alimentație echilibrată, hidratare, suplimente, produse cosmetice adaptate tipului de ten, tratamente cosmetice combinate cu proceduri dermato-estetice”, a spus Carmen Brumă.