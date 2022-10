Carmen Brumă tună și fulgeră! Partenera lui Mircea Badea, chemată la tribunal pentru a da explicații: „O rețea internațională de escroci...”

In articol:

Recent, Carmen Brumă a fost chemată la tribunal pentru a oferi o serie de explicații cu privire la o plângere penală pe care a depus-o în anul 2019. Mai precis, în urmă cu 3 ani, partenera de viață a lui Mircea Badea s-a confruntat cu câteva probleme, din cauza unei firme care furniza produse de slăbit, care s-a folosit de imaginea sa.

La vremea aceea, femeia le-a transmis urmăritorilor săi de pe rețelele de socializare să nu achiziționeze astfel de produse, căci este o înșelătorie, iar ea nu le promovează.

De asemenea, tot atunci, vedeta a depus chiar și o plângere penală, pentru care abia acum a fost chemată să dea mai multe detalii.

”O rețea internațională de escroci îmi folosea numele, imaginea, pentru a vinde niște produse de slăbit, cu care eu nu aveam nicio legătură, despre care habar n-aveam, nu le încercasem niciodată. Eu am făcut ceea ce trebuia să fac, am făcut plângere penală la momentul respectiv, am mers la televizor, am avertizat oamenii să nu cumpere pentru că în niciun caz nu sunt încercate de mine, că nu am habar despre acest lucru și că este o înșelătorie, am scris pe paginile mele de socializare, am postat inclusiv plângerea penală și am așteptat ca justiția să-și facă treaba.” , a spus Carmen Brumă, pentru un post TV.

„Această situație nu mai există”

De asemenea, Carmen Brumă susține că ani la rând oamenii legii nu au luat nicio măsură privind plângerea penală pe care a depus-o la vremea respectivă.

Din nefericire, abia acum, când această situație nu mai există, căci tâlharii și-au încetat activitatea în anul 2021, a fost chemată să dea explicații pentru cele petrecute în urmă cu 3 ani.

”Am așteptat în 2019, în 2020, în 2021 și în 2022 până acum o săptămână, când avocatul meu a fost sunat de către poliție, și a fost invitat împreună cu mine să dau detalii despre această plângere penală. Între timp, situație nu mai există pentru că escrocii, prin 2021, au încetat, au vândut pe spatele meu de s-au săturat și au trecut la alte persoane publice, pentru că nu am fost doar eu în situația asta, sunt foarte multe persoane publice din România care au pățit lucrul acesta și, din câte știu, eu sunt singura care a făcut plângere penală.

Am depus o plângere penală în 2019 și în 2022 am fost invitată la poliție să dau detalii despre această plângere, în condițiile în care această situație nu mai există.”, a mai spus Carmen Brumă.

