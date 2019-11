Carmen de la Sălciua este cea mai iubită artistă de muzică de petrecere și nu încetează să își uimească fanii de fiecare dată cu apariții care mai de care mai ieșite din comun.

Citeste si: Cea mai frumoasă zi din viața lor a devenit un coșmar! „Eram în culmea fericirii, mă căsătoream cu iubirea vieții mele. Un apel telefonic a distrus tot”

Citeste si: Răzvan Fodor suferă de o boală incurabilă! Primele declarații ale soției: „Oricând poate face o criză”

Carmen de la Sălciua a făcut baie în lapte și s-a pozat asa pe Instagram. Ipostaza sexy în care a fost surprinsă soția lui Culiță Sterp

Artista a filmat ieri, ore întregi pentru cea mai nouă melodie a sa, iar la final a ținut să posteze o fotografie incendiară pe Instagram.

„Mulțumesc întregii echipe! Acum am terminat filmările! Va ieși un videoclip... Arta ! Am făcut o baie in lapte și nu am rămas doar cu o piele catifelata ci și cu satisfactia ca acest videoclip a adus ceva in plus... Îmi place sa muncesc, mai mult decât îmi place sa dorm, asta și pentru ca somnul e un lux, dar și pentru ca fiecare melodie ma aduce mai aproape de sufletele voastre... Sper sa vedeți și voi frumosul așa cum l-am văzut și eu când am primit aceasta idee!'', a scris Carmen de la Sălciua pe contul persoanal de Instagram.

Carmen de la Sălciua a postat mai multe fotografii din timpul filmărilor care au făcut deliciul fanilor înfocați.

Artista a dezvăluit într-o postare proprie pe Instagram că de când este în vizorul publicului larg are mai multa grijă de aspectul ei fizic și investește mult în imagine.

„Nu cred și nu spun despre mine ca sunt o persoana ahtiata după haine însă de când am intrat in rândul persoanelor vizate, urmărite publice sau cum doriți voi sa va alegeți cuvântul potrivit felul in care ma prezint in fata voastră a devenit o prioritate pentru mine... Felul cum îmi sta parul, cum arată hainele, cum se asortează, cum este croiul, cum se aseaza, cum e machiajul, cum se văd toate acestea in lumina reflectoarelor... sunt treptele de evoluție ale unui om perfecționist!”, a scris artista de muzică de petrecere într-o postare anterioară.