Carmen de la Sălciua a fost abuzată în adolescență de artiști cunoscuți. Momentele dificile prin care a trecut, dezvăluite chiar de vedetă: "Am sunat Poliția"

Carmen de Sălciua a reușit, de-a lungul timpului, să își construiască o carieră impresionantă în domeniul muzical și să devină una dintre cele mai iubite artiste din România. Cu toate acestea, însă, începuturile ei ca solistă nu-i aduc aminte de întâmplări prea fericite, căci au existat unele momentele pe care ar dori să și le șteargă din memorie.

Carmen de Sălciua: "Au încercat oarecum să abuzeze"

Carmen de la Sălciua a dezvăluit că o greșeală din adolescență a făcut-o să trăiască clipe destul de dificile. Artista a povestit că în urmă cu mai mulți ani a plecat singură de acasă pentru a ajunge la Constanța, acolo unde avea un concert de susținut.

La puțin timp după solista a regretat, însă, decizia luată, căci mai mulți artiști consacrați au încercat să o abuzeze, făcându-i promisiuni că o vor lansa în muzică. Carmen a mărturisit că s-a speriat atât de tare, încât a sunat la Poliție, pentru a face plângere: "Am avut o experiență destul de neplăcută cu niște artiști cunoscuți, am sunat-o pe mama, iar ea s-a panicat, ea știa că sunt în Alba. Au încercat oarecum să abuzeze, îmi ziceau că mă ajută să mă lansez, era un abuz verbal, am sunat Poliția.", a declarat Carmen de la Sălciua, în cadrul emisiunii prezentate de Teddy.

"Lipsa tatălui meu m-a afectat foarte mult"

Carmen de la Sălciua a recunoscut că lipsa tatălui a marcat-o profund în fiecare etapă a vieții ei, pentru că a fost nevoită să se descurce singură în unele situații în care simțea nevoia să fie protejată de figura paternă: "Părinții mei se certau foarte des și a urmat un divorț, divorțul a fost unul crunt pentru noi. Nu știu dacă am realizat la perioada aia că va fi atât de grav, însă pe parcurs m-a afectat.

Lipsa tatălui meu m-a afectat foarte mult. Toată lumea mă întreabă: "Cine e tatăl tău, cine e tatăl tău?". Mi-aș fi dorit ca în momente din viața mea tata să mă ia în brațe și să-mi spună că mă iubește, e foarte important asta.", a mai spus Carmen de la Sălciua, în cadrul emsiunii amintite.

