Carmen de la Sălciua a petrecut primul Crăciun în familie, după 15 ani! Mesajul cu care a emoționat pe toată lumea:„Am realizat fiind în preajma lor”

In articol:

Carmen de la Sălciua a petrecut al doilea Crăciun alături de Marian Corcheș, dar primul în calitate de soț și soție. Ca majoritatea vedetelor de la noi din țară, și artista s-a bucurat pe deplin de prezența celor mai dragi persoane din viața sa. Cu această ocazie, cântăreața a postat în mediul online un mesaj special despre familia sa, dar și despre cât de recunoscătoare este pentru tot ceea ce are în acest moment.

Dacă până acum artista obișnuia să petreacă sărbătorile de iarnă pe scenă, anul acesta a fost cu totul diferit, pentru că a preferat să rămână alături de familie și de partenerul său de viață. Acum, mai mult ca niciodată, a simțit nevoia să fie în preajma celor mai dragi persoane din vița sa și să se bucure ca un copil de tot ce o înconjoară.

Citește și: Carmen de la Sălciua, prima reacție după ce s-a zvonit că este însărcinată! Vedeta a spus tot adevărul, fără ocolișuri: „Simțim cum sufletul s-a umplut cu ceva”

Citeste si: HOROSCOP pentru NOUL AN 2023! Ce previziuni oferă noul an pentru toate zodiile!- kfetele.ro

Citeste si: Carmen Tănase, la un pas de moarte.“Paralizie de la gât în jos!”- bzi.ro

Carmen de la Sălciua, mesaj special de Crăciun

Carmen de la Sălciua va intra în noul an împlinită și fericită, așa cum nu a mai fost de multă vreme. Artista se simte realizată din toate punctele de vedere și știe că o așteaptă lucruri cu totul speciale în anul 2023. Venirea pe lume a primului lor copil este o prioritate pentru ei în această perioadă și așteaptă cu nerăbdare să dea vestea cea mare fanilor ei.

Citește și: Carmen de la Sălciua pune „la bătaie” o rochie de mireasă ca de prințesă! Cadoul inedit pe care artista îl va oferi uneia dintre fanele sale: „Te măriți la anul?”

Pentru a demonstra tuturor că se afla într-un punct al vieții ei cu totul special, Carmen de la Sălciua a postat în mediul online un mesaj prin care își exprimă recunoștință pentru toate darurile pe care le-a primit în ultimul an de la divinitate.

„Anul asta …Crăciunul a fost o împlinire sufleteasca din toate părțile... De 15 ani încoace prima zi de cântat și următoarele le petreceam la cântat... Acum am schimbat puțin situația …și ma bucur ca un copil mic de sărbătorile in familie! Am realizat fiind in preajma lor...

CA IUBIREA LOR E CEA MAI SINCERĂ DE PE ACEST PĂMÂNT!🙏🏾❤️”, a scris Carmen de la Sălciua în mediul online.