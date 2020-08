Carmen de la Sălciua a trecut printr-o perioadă dificilă

Carmen de la Sălciua vorbește despre o perioadă nu tocmai plăcută din viața ei, pe când era marginalizată. Vedeta a refuzat să arate ca celălalte vedete din showbiz, iar de atunci a pornit pe drumul ei, singură.

Carmen de la Sălciua, detalii despre perioada în care era marginalizată

Carmen este una dintre cele mai apreciate cântărețe de la momentul actual. Pe lângă talentul pe care îl are, vedeta s-a făcut plăcută datorită faptului că reușește să mențină o relație de prietenie cu urmăritorii ei. De multe ori, vedeta este foarte sinceră cu internauții și le povestește și despre momentele mai puțin plăcute din viața ei.

De data aceasta, cântăreața a vorbit despre perioada în care a simțit că este marginalizată, dar și despre momentele în care nu mai se simțea bine cu ea.

Întrebată de un fan dacă a simțit vreodată că nu se mai regăsește, frumoasa cântăreață a venit imediat cu răspunsul.

„Ți s-a întâmplat vreodată să simți că nu mai ești tu? Că nu te mai regăsești? Dacă da, cum ai trecut?”, a fost întrebarea unui fan, pentru Carmen de la Sălciua, după ce aceasta a inițiat o astfel de provocare pentru urmăritorii săi.

Carmen a fost marginalizată

Carmen a răspuns că a avut multe momente în care s-a simțit marginalizată și nu se mai regăsea. Din fericire, cântăreața și-a găsit puterea necesară să treacă peste aceste momente.

„Da! Mi s-a întâmplat! Și asta pentru că am refuzat de multe ori să fiu sau să fac ce fac restul oamenilor! Mi-am croit un drum al meu în care nu am avut concurență, pentru că singurul om cu care concuram… eram eu! Am spus „Nu” unor trend-uri și am fost marginalizată pentru asta… dar cu toate astea, am mers tot pe drumul meu!”,a mărturisit vedeta.