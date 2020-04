Carmen de la Sălciua, despre cel mai greu moment din viața ei

In articol:

Cântăreața a fost întrebată recent de o fană, pe Instagram, dacă i-a fost greu să aleagă între părinții ei.

„Da! E greu să alegi între părinți! Pentru că în momentul în care ai făcut o alegere, oricare ar fi ea... îți dai seama că îți va lipsi oricum cealaltă parte! Însă viața ne oferă și lucruri de genul ăsta... în calitate de copil... încearcă în viitor și în viață să iei lucrurile bune pe care le-ai văzut la părinții tăi până în momentul separării... Să nu te cufunzi într-o stare de... „pe mine nu mă iubește nimeni”... pentru că te iubește Dumnezeu și dacă alegi un drum frumos și demn... vei deveni un om important pentru societate, vei avea propria ta familie cândva și vei ști ce să faci și să nu faci! Fii puternic! Totul în viață se întâmplă cu un scop”, a fost răspunsul emoționant al artistei.

Nu este prima oară când vedeta se deschide în fața fanilor legat de situația părinților ei. Urmăritorii o apreciază foarte mult pe cântăreață pentru sinceritatea de care a dat dovadă.

Cântăreața a fost întrebată de fanii ei de pe Instagram dacă mai ține legătura cu tatăl ei.

„Indiferent ce se întâmplă în urma unui divorţ... tu ca şi copil ai datoria să îţi iubeşti ambii părinţi! Eu ştiu că undeva în lumea asta... părinţii noştri aşa separaţi cum sunt... se gândesc la noi, sunt mândri de evoluţia noastră şi cu siguranţă orice s-ar întâmpla... la un singur bărbat îi poţi spune «tată»... şi la o singură femeie îi poţi spune «mamă»", a răspuns Carmen de la Sălciua.

Carmen de la Sălciua vorbește despre scandalul cu Culiță Sterp! A spus lucrurilor pe nume despre despărțirea lor

Carmen de la Sălciua și Culiță Sterp și-au spus, din nou, ”Adio”, cei doi ajungând la concluzia că nu au cum să mai fie împreună, că viziunea lor despre viață este complet diferită.Carmen de la Sălciua s-a simțit trădată de Culiță Sterp și a pus punct relației.

Carmen de la Sălciua a dezvăluit că recenta despărțire de cântăreț a însemnat foarte multe pentru ea. Și nu doar în plan personal, ci și profesional.

”Îmi cer scuze față de toți cei care ne-ați iubit împreună sau prin prisma melodiilor și așteptați cu sufletul la gură această melodie (”Întoarce-te acasă”, piesa pe care urma să o lanseze alături de Culiță Sterp, n. red.). Nu va mai fi lansată și voi fi sinceră cu voi. Nu suntem niciunul doar un produs media! Suntem niște oameni care nu pot să joace niște roluri. Eu, personal, nu mai pot fi un om care zâmbește și cântă în fața unor oameni cu mii de cuțite în suflet. Fiecare are drumul lui acum! Fiecare are o carieră și fiecare are succesul lui!”, a spus Carmen de la Sălciua. (Citeste si: Carmen de la Sălciua, reacție șocantă după despărțirea de Culiță Sterp: „Un nimeni...”)