Carmen de la Sălciua, adevărul despre bustul ei! Are sau nu silicoane?! „Am mai spus”

In articol:

Carmen de la Sălciua este una dintre cele mai îndrăgite artiste din România. A reușit să ajungă rapid la inimile fanilor, însă nu doar pentru talentul ei muzical, ci și pentru cum arată și este foarte atentă la imaginea ei. Niciodată nu se afișează nemachiată sau nearanjată și are grijă ca toate detaliile în ceea ce privește aspectul fizic să fie la punct.

Un fan a vrut să știe dacă artista a recurs cumva și la operația de mărire a bustului, căci aceasta a mai vorbit în trecut despre experiențele sale cu operațiile estetice. Artista le-a povestit fanilor că a făcut o operație de rinoplastie de care este tare mândră și despre care spune că nu a durut-o deloc.

„Operația (n.r. de rinoplastie) care aparent e de speriat, dar în realitate e cea mai puțin dureroasă. Nu am simțit absolut nicio durere după ce efectul anesteziei a trecut, iar procedeul de vindecare a fost unul rapid și sănătos! Operația la nas mi-am făcut-o la o clinică din Cluj-Napoca. Profesionalism din toate punctele de vedere”, a explica Carmen de la Sălciua la InstaStory, în urmă cu ceva vreme.

Carmen de la Sălciua [Sursa foto: Instagram]

Carmen de la Sălciua, adevărul despre implanturile mamare

Recent, aceasta a organizat o sesiune de întrebări și răspunsuri, ceea ce nu este deloc neobișnuit pentru aceasta care face astfel de evenimente pe pagina personală de Instagram destul de des, tocmai pentru că vrea să fie mereu în contact cu fanii ei și pentru că vrea să le satisfacă toate curiozitățile.

O internaută i-a complimentat bustul generos și a întrebat-o: „La cine ți-ai făcut implanturile mamare? Arată superb”, iar răspunsurl frumoasei brunete nu a întârziat să apară. Aceasta a explicat că nu are operație de implanturi, ci totul este un „dar” de la mama natură.

„Le am de la Mama Natură! Am mai spus. Nu am implanturi mamare”, este răspunsul lui Carmen de la Sălciua.