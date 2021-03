Carmen de la Sălciua, anunț șoc! Se mărită

In articol:

După o experiență cât se poate de nefericită trăită alături de Culiță Sterp, Carmen de la Sălciua pare să își fi revenit pe deplin și este decisă să își refacă cât se poate de repede viața sentimentală.

Curtată de zeci de bărbați, mai mult sau mai puțin celebri în lumea mondenă românească, Carmen de la Sălciua susține sus și tare că, încă, nu a găsit pe cal care să o ”ungă la inimă” și să o facă suficient de fericită pentru a-și dori, cu adevărat, o relație de lungă durată.

Dar, chiar dacă nu are, la modul oficial, un iubit, asta nu înseamnă că senzuala cântăreață nu își face, deja, planuri de nuntă.

Carmen de la Salciua spune ca e singura

Mai exact, așa cum a mărturisit în repetate rânduri pentru WOWbiz.ro, Carmen de la Sălciua știe ce își dorește de la un bărbat, așa că, atunci când îl va întâlni, nu va sta prea mult pe gânduri. Iar acum, a recunoscut cântăreața de muzică de petrecere, deja se gândește la măritiș. Astfel, întrebată de fanii ei dacă se vede din nou în fața altarului, Carmen de la Sălciua răspuns cât se poate de explicit: ” DA ”.

Iar acest lucru sugerează celor care o cunosc pe Carmen de la Sălciua că vedeta muzicii de petrecere este într-una dintre cele două situații: și-a găsit un iubit după care i s-au aprins călcâiele – deși neagă că are unul – sau, deja, a început să se gândească mai mult ca niciodată la momentul în care, în sfârșit, își va reface viața, va deveni soție și mamă, planificarea nunții fiind, deja, pentru ea, o chestiune... rezolvată.

Carmen de la Salciua asteapta sa apara ursitul

Carmen de la Sălciua, vindecată după relația cu Faimosul Culiță Sterp

Carmen de la Sălciua și Culiță Sterp au cunoscut celebritatea împreună, cei doi fiind un cuplu deja când au devenit cunoscuți pe plan național. Cu toate acestea, lucrurile nu au mers prea bine între ei, iar după câteva episoade dificile, cei doi s-au despărțit definitiv. ”El probabil nu și-a asumat, la acea vreme, niște responsabilități, niște lucruri pe care trebuie să le facă un bărbat în momentul în care se căsătorește. Ce a fost, a fost.(...) La acea vreme, am suferit, era totuși soțul meu. Dar, acum, m-am vindecat. Și, sincer, tot ce îmi doresc pentru Daniela este ca, atunci când Culiță se întoarce de la Survivor, să fie un alt bărbat, să se cumințească. Să își asume că va deveni tată, să reușească Daniela unde nu am reușit eu. Acum, sincer, fiecare își vede de viața lui”, ne spunea Carmen de la Sălciua, în exclusivitate.

Ce vrea Carmen de la Sălciua de la un bărbat?

Carmen de la Sălciua recunoștea că una dintre cele mai importante trăsături de admirat la un bărbat este credința în Dumnezeu. ”Eu, acum, chiar dacă sunt cunoscută, vreau un bărbat care să nu mă dorească pentru că sunt Carmen de la Sălciua. Să mă dorească pentru că sunt Carmen, pentru cum sunt eu, nu cum sunt ca artistă. Dar știu că asta este destul de greu pentru că el trebuie să fie puternic. Adică, să ne înțelegem, nu mă interesează situația lui financiară, nu mă interesează ce are, ce știe, ce nu are... Mă interesează să fie puternic, suficient de puternic să mă accepte și cum sunt ca om, dar să mă susțină și ca artistă. Eu sunt o femeie puternică acum, așa mă consider, iar alături de un bărbat puternic cred că putem muta munții din loc. Și, pentru mine, o spun sincer, este important să creadă în Dumnezeu, cred că un om fără frica lui Dumnezeu se poate descurca greu și într-o relație”, ne-a spus, în exclusivitate, Carmen de la Sălciua.