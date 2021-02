Carmen de la Sălciua, atac subtil la adresa lui Culiță Sterp?! Ce mesaj acid a transmis: „Să îți cucerești noua ta iubită...”

In articol:

Carmen de la Sălciua este una dintre cele mai cunoscute și apreciate artiste din România. Anunțul divorțului de Culiță Sterp i-a luat prin surprindere pe fanii cuplului. Cântăreața a recunsocut că perioada divorțului a fost cea mai grea perioadă din viața ei. La un an de la despărțire, cei doi se află pe două drumuri diferite în viață.

Culiță Sterp a încpeut o poveste de dragoste alături de Daniela Iliescu, care urmează să aducă pe lume primul lor copil în vara acestui an.

Carmen de la Sălciua este cunoscută pentru sinceritatea ei când vine vorba despre relații. Într-o sesiune de întrebări pe Instagram, fanii care se confruntă cu diferite probleme de cuplu și nu numai apelează la sfatul cântăreței. Deoarece a trecut prin mai multe perioade dificile în propria relație, un internaut a întrebat-o pe brunetă cine este mai vinovat în cazul unui amantlâc. „Cine e vinovat? Bărbatul care înșală sau femeia care știe că e luat?”, este întrebarea pe care Carmen de la Sălciua a primit-o.

„Ambii poartă o vină! Dar cea mai mare vină o are bărbatul! El datorează respect femeii de lângă el! Dacă există iubire adevărată... nu există o a treia persoană!”, a fost răspunsul cântăreței.

Carmen de la Sălciua și Culiță Sterp, în ziua nunții[Sursa foto: Instagram]

Citeste si: Centralele de apartament, interzise în România. Cum pot fi montate în continuare- bzi.ro

Întrebată ce părere are despre bărbații care își vorbesc de rău fostele iubite, Carmen de la Sălciua a avut un răspuns acid la adresa celor care își jignesc femeile din viața lor.

„Fie că vorbim de foste iubite sau neveste, nu se cade să vorbești urât de trecut! Să îți cucerești noua ta iubită, blamând-o pe cealaltă femeie din trecut crezând că ea astfel nu își va face filme în cap că încă o mai iubești e unul dintre lucrurile care îl pun pe bărbat într-o ipoastază deloc avantajoasă! Spune multe despre caracterul lui acest fapt”, a adăugat artista.

Mesajul postat de Carmen de la Sălciua la InstaStory[Sursa foto: Instagram]

Carmen de la Sălciua a fost înșelată de Culiță Sterp?

Carmen de la Sălciua evită să mai vorbească despre fostul soț, deși a suferit foarte mult în urma divorțului. Invitată într-o emisiune televizată, celebra cântăreața a recunoscut că a fost înșelată de Culiță Sterp, iar de fiecare dată a încercat să treacă peste, doar de dragul căsniciei.

Citeste si: Sora lui Culiță Sterp, dezvăluiri uluitoare: „Doar când s-a căsătorit cu Carmen de la Sălciua l-am mai auzit plângând așa” EXCLUSIV

„Nu știu dacă mai merită să vorbim despre adevăr. În momentul ăsta între noi s-a produs o ruptură definitivă. Nu mai pot să vorbesc de fostul soț la prezent, este un trecut și-mi doresc să rămână un trecut. L-am iubit foarte mult, poate mai mult decât m-am iubit pe mine. Din cauza asta am și căzut la pământ.

Am lăsat foarte multe de la mine și am iertat până la epuizare, pentru că mi-am dorit să-mi păstrez o căsnicie perfectă. Nu eram geloasă degeaba. Nu poți să fii geloasă dacă nu ai motive. Am avut motive. Primea mesaje și s-au întâmplat să fie și infidelități pe care le-am ascuns, dar acum nu-l mai judec. Probabil cea mai tristă perioadă din viața mea a trecut”, a declarat Carmen de la Sălciua, la un post de televiziune.