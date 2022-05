Carmen de la Sălciua, ce relație are cu viitoarea soacră! Adevărul a ieșit la iveală după ce s-au întors din pelerinajul în Ierusalim

In articol:

Zilele trecute, Carmen de la Sălciua a plecat împreună cu iubitul și viitoarea sa soacră într-un loc de vis, în care își dorea să ajungă de foarte multă vreme, Ierusalim. Artista a mărturisit că nu a fost vorba de o vacanță, ci, mai degrabă, un pelerinaj în care cântăreața a avut ocazia să ajungă în unele din locurile care au cea mai mare încărcătură emoțională din întreaga lume.

Carmen de la Sălciua este o persoană foarte credincioasă și apropiată de Dumnezeu. Cu această ocazie, artista le-a arătat fanilor ei din mediu online locurile minunate în care a ajuns și, de asemenea, le-a oferit detalii istorice despre evenimentele remarcabile care au avut loc acolo.

Carmen de la Sălciua, pelerinaj în familie

Pe lângă imaginile cu locurile frumoase în care a ajuns, Carmen de la Sălciua le-a arătat fanilor ei și imagini de familie, în care apare alături de iubitul și viitoarea ei soacră. Cele două au fost foarte apropiate și, cu această ocazie, au avut mai mult timp la dispoziție să se cunoască mai bine înainte să devină noră și soacră cu acte în regulă.

Carmen de la Sălciua, Marian Corcheș și viitoarea soacră artistei [Sursa foto: Instagram]

Carmen de la Sălciua a postat și un mesaj în mediul online în care a vorbit despre experiența în Ierusalim, dar și despre costurile pe care le implică o asemenea deplasare.

Artista a mărturisit că nu poate exprima în cuvinte bucuria și liniștea pe care le-a simțit în acele locuri din Ierusalim, îndemnându-i pe fanii ei să meargă negreșit în Ierusalim în cazul în care simt să facă acest lucru, pentru că este o experiență unică.

Cât despre costuri, Carmen de la Sălciua le-a mărturisit fanilor ei că totul este variabil, în funcție de bugetul fiecăruia.

„ Aceste poze nu exprima nici 1% din bucuria pe care am simțit-o și astăzi in locurile sfinte și pline de rugăciune pe care le-am vizitat! Bethleem, Mănăstirea Sf Sava, mormântul lui David, Zidul Plângerii ….toate aceste locuri ne-au bucurat efectiv sufletele și vreau sa le postez ca sa ajungă și la voi cei de acasă, care ma urmăriți, o fărâma din ce am simțit aici! Am postat și pe story mult mai in detaliu despre fiecare loc câte ceva! (…)

Mulți m-ați întrebat dacă a fost costisitor acest pelerinaj! Ca de obicei voi răspunde …Depinde unde stai, unde mănânci, ce vrei sa îți cumperi etc …in funcție de preferințele fiecăruia! Dar nu e ft scump! Am mai fost prin concedii si pot sa fac o diferența așa ca dacă sufletul va îndeamnă sa veniți in locurile pe unde a călcat Iisus …sa nu ezitați o clipa! Nici într-un loc de pe pământ …nu găsești o asemenea trăire si fericire lăuntrică, piele de găina, liniște …Minunat totul!', este mesajul postat de Carmen de la Sălciua, în mediul online.