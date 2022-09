Carmen de la Sălciua, dată în judecată de un coleg de breaslă! Ce acuzații i se aduc artistei: „Ea e direct responsabilă”

In articol:

Carmen de la Sălciua a fost dată în judecată alături de producătorul ei, Nek, după ce au postat o piesă pe platformele de streaming la care au adăugat doar numele și poza artitsie, când, de fapt, era necesar să mai adauge numele lui Karym, acesta încercând acum să-și facă dreptate pe cale legală.

Cântărețul Karym este tare supărat pe Carmen de la Sălciua și pe Nek pentru că ar fi omis să adauge și numele lui la piesa pe care chiar el a compus-o în urmă cu doi ani. Artistul își cere drepturile, așa că i-a chemat e cei doi artiști în judecată ca să-i fie recunoscute și contribuțiile sale la piesă.

Carmen de la Sălciua și Nek, dați în judecată de Karym

Karym este hotărât să-și facă dreptate, iar cei vinovați să-și recunoască greșeala și să plătească pentru acest lucru. Cântărețul afirmă că artista Carmen de la Sălciua și Nek și-au atribuit toate meritele în ceea ce privește piese când, de fapt, a fost compusă de el în totalitate, acuzându-i pe cei doi de furt intelectual.

„Ideea e că piesa a fost lansată acum doi ani, e piesa cumpărată de mine de la Ciprian Popescu. E o piesă pentru care eu am plecat până la Arad să o fac cu Georgiana Lobonț și Armin Nicoară, lui nu i-a plăcut piesa din mai multe motive, așa că am păstrat-o pentru mine și pentru Carmen de la Sălciua pentru că mi s-a părut potrivită.

Am lansat-o pe YouTube, dar nu a fost primită foarte bine, din cauza că atunci ea abia ce scosese o piesă cu Jador. (...) În momentul în care piesa a fost scoasă pe YouTube, nu a fost lansată și pe platformele de streaming online, Amazon, Itunes, etc. Acum, după un an și ceva, piesa a fost lansată pe platformele de streaming de către Nek, dar doar cu poza ei și doar cu numele ei, în condițiile în care e piesa mea și ea a fost doar feat”, a declarat Karym, conform Spynews.

Karym susține că cea care trebuia să se autosesizeze și să ia atitudine ar fi trebuit să fie chiar Carmen de la Sălciua. În momentul în care piesa a fost postată pe platformele de streaming de Nek, aceasta ar fi trebuit să îndrepte lucrurile, fără să fie nevoie să intervină pe cale legală. În același timp, cântărețul așteaptă cu nerăbdare ca lucrurile să se soluționeze, iar artista să aducă și dovezile care îi susțin nevinovăția, dacă acestea există.

„Deja i-am dat în judecată, nu e vorba doar de Nek, ci și de Carmen de la Sălciua, deoarece ea e producătorul, ea știa, căci el a contribuind cu 2000 de euro la clipul piesei, ea știa cu cine face feat-ul. L-am sesizat pe Nek că a fost pusă doar poza lui Carmen și doar numele ei. Ea e direct responsabilă pentru imaginea ei și numele ei, adică indiferent ce contract are cu orice manager, ea are ceva de spus. În condițiile în care ea știa de această problemă, ea trebuia să ia atitudine. Eu ca artist și om nu trebuie să fiu călcat în picioare. Carmen de la Sălciua și Nek au fost dați în judecată, urmează să primească înștiințările și trebuie să doveadească că nu au greșit cu nimic față de mine”, a mai declarat Karym, conform aceleiași surse.