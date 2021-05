Carmen de la Sălciua, despre momentul în care va deveni mamă! Artista este mai pregătită ca niciodată

In articol:

Carmen de la Sălciua este una dintre cele mai iubite și apreciate artiste din România. Melodiile ei ajung rapid în trenduri și la inimile fanilor. Iat dacă pe plan profesional lucrurile merg cum nu se putea mai bine, pe plan personal nu stau chiar așa.

Artista este singură sau cel puțin nu și-a făcut relația publică, însă, recent, a vorbit despre o etapă foarte importantă din viața ei. Carmen de la Sălciua le-a mărturisit fanilor că își dorește să facă un pas important din viața ei, acela de a deveni mamă. Iată ce spune aceasta despre momentul în care va fi gravidă!

Carmen de la Sălciua vrea să devină mamă! Ce trebuie să se întâmple mai întâi!

Este genul de vedetă care își ține la curent fanii cu tot ceea ce face atât pe plan profesional, cât și personal prin intermediul platformelor de socializare. Nu este nimic ieșit din comun ca aceasa să organizeze pe Instagram sesiuni de întrebări și răspunsuri, căci vrea mereu să fie în contact cu internauții și să le satisfacă toate curiozitățile. Așa s-a întâmplat și în urmă cu câteva ore.

Un fan a vrut să știe când are de gând să devină mamă și care e vârsta potrivită pentru un asemenea pas, iar imediat Carmen de la Sălciua i-a dat răspunsul. Se pare că artista este pregătită să aibă un copil, dar mai întâi trebuie să găsească bărbatul potrivit.

„La vârsta potrivită și aleasă de Dumnezeu. La vârsta la care la brațul meu va sta omul potrivit pentru a fi tată, soț, prieten, confident”, a răspuns Carmen de la Sălciua.

Carmen de la Sălciua face pauză de la relații!

Vedeta învață din greșelile trecutului, iar acum vrea să se asigure că bărbatul la brațul la care va sta este cel potrivit pentru ea, iar acum a luat decizia de a pune stop relațiilor pentru o vreme.

„Orice femeie are nevoie de o perioadă anume în viaţa ei, ca să se vindece. Ei bine, în acea perioadă mă aflu eu acum. Am realizat că am greşit când am sărit dintr-un mariaj care s-a încheiat altfel decât mi-am dorit, într-o aventură, la care, sinceră să fiu, nici acum nu ştiu de ce am decis că trebuie să mă implic.

Dar asta sunt, nu mă pot contrazice pe mine însămi şi nici nu pot da timpul înapoi. E vremea să-mi învăţ anumite lecţii de viaţă. Fiindcă e clar că nu mi-am învăţat toate lecţiile de viaţă, iar pauza asta la care am decis să apelez îmi face foarte bine. Privesc lumea cu alţi ochi”, a declarat Carmen de la Sălciua, potrivit playtech.ro.