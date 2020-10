Mama lui Culiță Sterp și Carmen de la Sălciua, în ziua nunții

Carmen de la Sălciua și Culiță Sterp au decis să se despartă la începutul acestui an, după o căsnicie cu multe certuri și împăcări. Acum, cei doi își văd de propriile vieți. Pe partea profesională, o duc la fel de bine, iar colaborările continuă să vină pentru ambii artiști. În plan personal, Culiță Sterp s-a afișat cu noua lui iubită, Daniela. Până acum, artista nu s-a afișat cu niciun bărbat nou în viața ei.

Chiar dacă au luat-o pe drumuri separate, Carmen de la Sălciua a rămas în relații bune cu familia fostului ei soț, în scecial cu mama Geta. Pe pagina ei de Instagram, într-o secțiune de întrebări, Carmen de la Sălciua a fost întrebată dacă mai ține legătura cu mama lui Culiță Sterp. Răspunsul a fost unul afirmativ, iar artista a mărturisit că o respectă atât pe ea, cât și pe fiicele ei.

„Da! Din când în când! Eu nu am în suflet răutăți față de nimeni! O respect pe ea, cât și pe fete, ne-am înțeles foarte bine, am făcut parte din familia lor o perioadă și după cum bine știți am încercat să fiu rezervată și în acel „scandal” de atunci și asta pentru că am știut că timpul va vindeca rănile”, a scris Carmen de la Sălciua la secțiunea de stories de pe Instagram.

Carmen de la Sălciua iubește din nou! Mesajul controversat publicat de artistă

După divorțul dureros de Culiță Sterp, Carmen de la Sălciua a decis să fie mult mai rezervată când a venit vorba de declarațiile despre viața ei personală. Recent, cântăreața a postat un mesaj cu subînțeles pe pagina ei de Instagram.

„Cea mai mare bucurie a vieții este să fii convins că ești iubit... Amprenta sufletului tău nu poate fi ștearsă niciodată din viețile pe care le-ai atins 💕”, a transmis Carmen de la Sălciua pe pagina ei de Instagram.

