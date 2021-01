Carmen de la Sălciua, despre viitorul iubit! Ce pretenții are artista de la bărbați

ian 31, 2021 Autor: Radu C. Munteanu

Mai exact, mărturisește Carmen de la Sălciua, în primul rând își dorește un bărbat care să o susțină și să nu fie complexat, așa cum se întâmplă în multe cazuri în cuplurile în care cineva este celebru, de faima pe care o are.

”Unora le este greu să accepte atunci când au o femeie puternică alături. Atunci vin complexele, frustrările, dorința de a domina. Din cele mai vechi timpuri femeia era supusă, însă acum lucrurile s-au schimbat puțin. Ea a devenit independentă, capabilă să țină piept problemelor. Bărbații au tendința de a o căuta pe cea care le întărește ego-ul și atunci apare o a treia persoană.

Carmen de la Salciua este frumoasa, dar este singura

Lângă ea, întâlnirile sunt o plăcere, dar este o plăcere care te face să guști din amărăciune, în timp! Așa că, domnilor, alegeți calea grea, nu dați bir cu fugiții când totul devine greu. Nu dezamăgiți femeile care stau, muncesc, și gândesc cot la cot cu voi pentru o iluzie de moment”,a spus Carmen de la Sălciua.

De altfel, așa cum ne-a declarat în exclusivitate Carmen de la Sălciua, momentan, artista nu și-a găsit ursitul.

Carmen de la Salciua a avut relatii care nu au fost prea bune pentru ea

Carmen de la Sălciua voia să renunțe la muzică din cauza lui Culiță Sterp

Carmen de la Sălciua a trecut, după divorțul de Culiță Sterp, prin momente cât se poate de dificile, vedeta muzicii de petrecere fiind într-o depresie fără seamăn și, din cauza asta, la un pas să renunțe definitiv la muzică.„Am fost nefericită, tristă, mi se părea că viața mea nu e așa cum părea din exterior, o fotografie perfectă! A venit un moment în care totul începuse să se dărâme în viața mea... Am pus pauză carierei mele o perioadă, am avut momente în care am simțit că nici nu mai pot să mă prefac! Ieșeam uneori, dar era un efort foarte mare să mă prefac și atunci m-am consumat în mine!”,a povestit Carmen de la Sălciua.

Carmen de la Sălciua vrea un bărbat fidel

”Pe când eram cu Culiță, în perioada în care mergeam împreună la concerte, aveam de suportat niște lucruri. Veneau domnișoare și îmi spuneau că le place de soțul meu, că vor una, alta de la el, dar, eu, sincer, nu mi-am pus mari probleme. După aceea a apărut incidentul de la Reșița (incident în urma căruia Faimosul de la Survivor a fost agresat, n. red.), atunci când, de fapt, Culiță m-a înșelat cu o altă domnișoară, nu Daniela, am decis să îi iau, totuși, apărarea la acea vreme credeam că se va maturiza, că se va schimba și că nu o va mai face”,a mai povestit presei Carmen de la Sălciua.