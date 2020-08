In articol:

Carmen de la Sălciua s-a confruntat cu o problemă timp de 10 ani

Carmen de la Sălciua este una dintre cele mai apreciate cântărețe de la momentul actual din România. Vedeta a declarat de multe ori că a trecut prin numeroase schimbări, însă există un lucru pe care nu îl știe nimeni despre ea.

Carmen de la Sălciua, detalii despre ultimii 10 ani din viața sa

Vedeta le-a declarat urmăritorilor ei de pe Instagram cu ce s-a luptat timp de 10 ani, dar și cum a reușit să rezolve această problemă.

Dificultatea cu care frumoasa cântăreață s-a luptat timp de 10 ani este legată de înălțimea ei. Vedeta este foarte scundă și pentru a putea fi la înălțime, se încalță cu sandale sau pantofi cu tocuri care depășesec 17 cm. În plus, se pare că artista se descurcă de minune să meargă pe aceste încălțări.

Carmen a postat pe contul ei personal de Instagram o fotografie, iar la descriere a dat toate detaliile legate de problema respectivă.

„Și sesiunea fotografiilor de astăzi se termina cu o curiozitate pe care ați avut-o in sesiunea cu întrebări !

“De ce ești așa înaltă ?”

Uite , de-asta ! 🐆

Timp de 10 ani mersul pe tocuri a devenit mai comod decât adidașii și au fost parte din “ uniforma” mea de artist ! Îi port cu mândrie și in mâna și in picioare 👠

Particularitățile care susțin feminitateavor fi mereu parul lung , tocurile înalte și vestimentația feminină .. atuuri pe care o femeie le poarta o viața cu ea !🔥” a scris Carmen de la Sălciua, pe Instagramul său.

