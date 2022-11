Carmen de la Sălciua dezvăluie motivul pentru care și-a împodobit bradul de Crăciun încă de pe acum: "Măcar atunci când mă întorc acasă să am atmosfera asta de Crăciun" | EXCLUSIV

In articol:

Carmen de la Sălciua este una dintre cele mai iubite artiste de la noi din țară. Aceasta a colaborat cu nume mari din industria muzicală, lansând hituri pe bandă rulantă, care au reușit să strângă milioane de vizualizări.

De ce și-a împodobit Carmen de la Sălciua atât de devreme bradul?

Solistei nu îi merge bine doar pe plan profesional, ci și pe cel sentimental, deoarece trăiește o frumoasă poveste de dragoste cu iubitul ei, Marian Corcheș.

Carmen de la Sălciua a surprins pe toată lumea atunci când a postat pe rețelele sociale că a împodobit deja bradul de Crăciun. Abia a început postul, mai este o lună și ceva, dar artista simte deja sărbătorile. Carmen a explicat pentru WOWbiz care este motivul real pentru care a împodobit bradul atât de devreme.

"Nu e nicio tradiție. Pentru mine, în fiecare an, împodobitul bradului este literă de lege, cum ar veni, doar că, acuma, am ales să îl împodobesc puțin mai devreme, pentru că îmi doresc foarte mult să mă bucur de sărbătorile de iarnă, eu fiind mai mereu plecată, măcar atunci când mă întorc acasă să am atmosfera asta de Crăciun. De asta l-am împodobit așa devreme și nu e vreo tradiție. Pentru mine deja când începe postul, se cântă colindele, e frumos ca în casă să fie și un brăduț. Fiecare are propriile lui alegeri în ceea ce privește împodobitul bradului, eu așa am decis.", a declarat Carmen de la Sălciua, în exclusivitate, pentru WOWbiz.ro.

Carmen de la Sălciua le pregătește fanilor surprize muzicale de sărbători

Nu doar bradul și-a făcut apariția, ci și colindele. Carmen își iubește fanii, așa că pregătește de pe acum câteva surprize muzicale pentru ei. A înregistrat colinde și mai are pregătit ceva special.

"Da, le pregătesc câteva surprize fanilor mei. În fiecare an îmi doresc să lansez colinde noi și acum mă gândesc, cu ajutorul lui Dumnezeu și de Paște să filmez pricesne, pentru că îmi plac foarte mult melodiile astea creștine.", a mărturisit Carmen de la Sălciua, în exclusivitate, pentru WOWbiz.ro.

