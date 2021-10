Carmen de la Sălciua, dezvăluiri despre noul iubit: ”Suntem împreună de o lună”. Cântăreața spune că este o relație serioasă

In articol:

Carmen de la Sălciua este mai fericită ca niciodată alături de noul ei iubit! Celebra cântăreață și-a găsit, în sfârșit, liniștea în brațele noului ei partener, pe care deocamdată, îl ține ascuns de ochii curioșilor. Cum în ultimul timp le-a tot răspuns fanilor ei la întrebări despre iubire, căsătorie și chiar copii, aceștia au un motiv bun să se gândească că artista poate va face, din nou, pasul cel mare!

Cert este că ce se întâmplă între cântăreață și partenerul ei este o relație de viitor.

Artista a vorbit despre noua ei poveste de iubire, spunând că este o relație serioasă, pentru că altfel nu s-ar fi afișat public cu el. (Vezi AICI fotografia). Cântăreața este cu adevărat îndrăgostită, așa cum a dezvăluit pentru FANATIK: ” Acum bem cafeaua împreună, nu pot să spun chiar cu ce m-a impresionat de față cu el. Suntem împreună de o lună deja. Lucrurile merg bine, iar eu sunt fericită. Este o relație serioasă”.

Carmen de la Sălciua [Sursa foto: Instagram]

Carmen de la Sălciua, fotografia cu care și-a pus fanii pe jar!

Este oficial! Carmen de la Sălciua are un nou iubit, pe care îl ține ferit de ochii curioșilor. Cel puțin pentru moment. Frumoasa artistă a publicat o fotografie cu mâna ei și a iubitului ei, alături de o piesă de dragoste: ”Love me like you do”- ”Iubește-mă așa cum o faci tu”, plus o descriere de sezon: ”A venit toamna...”. Rămâne de văzut dacă Carmen de la Sălciua îl va arăta, curând, pe bărbatul care-i face, din nou, inima să bată pentru iubire.

Carmen de la Sălciua si iubitul ei [Sursa foto: Instagram]