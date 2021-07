Carmen de la Sălciua, din nou taxată de internauți! După ultima apariție sexy, cântăreața a fost criticată dur: ”Vorbește despre religie și ea umblă...”

Carmen de la Sălciua [Sursa foto: Instagram] 19:32, iul 26, 2021 Autor: Cristina Ionela

In articol:

Carmen de la Sălciua este una dintre cele mai iubite și ascultate cântărețe de muzică de petrecere din întreaga țară. Artista se poate lăuda cu zeci de milioane de vizualizări pe Youtube sau cu mii de urmăritorii pe rețelele sociale. Vedeta este apreciată și pentru faptul că de fiecare dată încearcă să țină legătura cât mai mult cu fanii ei, cărora le răspunde aproape la orice curiozitate ori încearcă să le dea sfaturi utile despre viață ori relații amoroase.

Citeste si: Carmen de la Sălciua, adevărul despre viața ei amoroasă! Este într-o nouă relație? „Dragostea poate veni...”

Ei bine, pe lângă comentariile de bine pe care le primește, Carmen de la Sălciua are parte și de multe critici din partea gurilor răutăcioase. Se pare că vedeta a fost taxată din nou de internauți, după ce de curând a fost criticată din cauza unei rochii foarte sexy pe care a purtat-o la un eveniment. Ei bine, istoria se repetă, iar Carmen a primit critici acide din partea internauților din cauza unei alte rochii, cu care s-a afișat în mediul online.

” Carmen, nu iti sta bine in rochia asta .Iti sta bn in orice😍 ,in asta nu…😢/ Ești foarte frumoasa, dar rochia ăsta nu te avantajeaza/ Cică femeie cu frica de Dumnezeu,vorbește despre religie și ea umblă descuiată mai ceva ca o t***ă 👺/ Cea mai urata rochie”, au fost doar câteva dintre reacțiile negative de la fotografia fostei soții a lui Culiță Sterp.

Unul dintre comentariile de la fotografia cântăreței Carmen de la Sălciua[Sursa foto: Instagram]

Unul dintre comentariile de la fotografia cântăreței Carmen de la Sălciua[Sursa foto: Instagram]

Carmen de la Sălciua, făcută praf de internauți

Nu este pentru prima dată când Carmen de la Sălciua este criticată aspru pentru ținutele ei extravagante. Tot recent, aceasta a fost ”analizată” în detaliu de către internauții, care au avut ceva de spus la adresa rochiei sale.

Citeste si: Carmen de la Sălciua, făcută praf de internauți: ”A uitat de unde a plecat”. Cântăreața a călcat pe bec, iar fanii ei au taxat-o dur

“Drăguțo, decolteul nu te avantajează prea tare în cazul de față ..”/ “ Ce ai fost și ce ai ajuns. Asta-i tot ce poți. Să îți arăți sânii”; “ Cică femeie credincioasă și ea umblă îmbrăcată așa”, au fost câteva dintre comentariile răutăcioase primite de Carmen, acum ceva timp.