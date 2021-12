Carmen de la Sălciua, gestul cu care a atras multe critici! „Să moară fosta soție de ciudă”

In articol:

Carmen de la Sălciua se află într-o vacanță de lux alături de iubitul ei, Marian Corcheș, departe de agitația din România. Cei doi au ales ca destinație Dubaiul, acolo unde se răsfață cu razele calde ale soarelui și nisipul fin al plajelor atent amenajate.

Totodată, artista nu a putut să nu facă și o sesiune de shopping și nu și-a cumpărat orice, ci articole de la cele mai alese branduri. Și putem spune cu mâna pe inimă că a cheltuit o sumă frumușică pe toate lucrurile cumpărate, dacă este să ne raportăm la toate pungile care apar în ultima fotografie de pe rețelele de socializare.

Nu a trecut mult, iar internauții au umplut secțiunea de comentarii dn dreptul postării. Nu toți au felicitat-o, ba chiar mulți au pus-o la zid pentru faptul că se laudă cu haine scumpe, în timp ce alții nici nu au ce pune pe masa de Crăciun. Totodată, au fost unii care au suspectat că aceasta se postează cu noile achiziții doar pentru a o face pe fosta soție a iubitului ei geloasă.

„Ce de prost gust:)) ai bani de ceva ani chiar trebuie sa te pozezi cu toate pungile?/ Sa moara fosta sotie de ciuda...ca a cheltuit banii cu tine./ Era musai??? Unii copii nu ce pune pe masa de Crăciun/ Te lauzi si este lume care nu are ce.manca. te stiam altfel...dar nici chiar asa./ Daca a fost o saracie acum ca s a ajuns cand isi cumpara o pereche de chiloti hai cu ea pe instagram sa ne laudam/ O poză de prost gust, laudă și fală!”, sunt doar o parte dintre comentarii.

Cum a reacționat Carmen de la Sălciua în urma criticilor primite: „ Eu aici sunt un personaj…dar in realitate sunt un om”

După valul de critici din secțiunea de comentarii, artista a răbufnit și a ținut să le adreseze un mesaj tuturor celor care nu au avut nimic bun de spus la adresa ei și au desființat-o pe Instagram.

Ei bine, aceasta spune că niciodată nu se va pune problema să se laude pe rețelele de socializare cu actele de caritate pe care le face.

Astfel, prin imaginea postată în urmă cu câteva ore și aspru criticată de internauți, Carmen de la Sălciua vrea să arate că este fericită și că este împlinită pe toate planurile. Mai mult, ea spune că pe internet afișează o altfel de imagine față de cum este ea în viața de zi cu zi.

„Ma bucur de tot ce mi se întâmpla, merit tot ce mi se întâmpla iar dacă va bucurați pentru artistul vostru preferat eu va mulțumesc din suflet și va doresc asemenea și cei care aruncați aici cu răutăți ma faceți sa inteleg doar cât de valoroasa sunt🥂😎! Cât despre actele de caritate …nu va veni ziua in care eu sa postez plase pentru copii săraci …pentru ca eu nu fac asta in văzul nimănui! Eu aici sunt un personaj …dar in realitate sunt un om…spre deosebire de mulți”, a scris Carmen de la Sălciua în dreptul imaginii intens criticate.

