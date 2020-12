Carmen de la Sălciua, împăcare cu fostul soț, Culiță Sterp? Vor face Crăciunul împreună după negocieri serioase! Avem toate detaliile

Mai exact, Carmen de la Sălciua și Culiță Sterp, fostul ei soț, vor petrece împreună cea mai importantă sărbătoare a anului: Crăciunul. Și, culmea, amândoi jură că vor avea un Crăciun de neuitat...

Astfel, după îndelungi negocieri și sume mari puse în joc, Carmen de la Sălciua și Culiță Sterp vor cânta împreună la o petrecere care va avea loc, în Londra, fix în prima zi de Crăciun, cei doi acceptând să apară împreună pe scenă. ”Nu doar că vor face atmosferă cu melodiile pe care le au, ci vor cânta și împreună. A fost multă muncă de lămurire, Culiță a fost mai sceptic, dar Carmen de la Sălciua a acceptat imediat să petreacă Crăciunul cu el, pe scenă. Vor locui la același hotel, în camere separate, cel puțin teoretic, dar apropiate”, ne-a spus, în exclusivitate, unul dintre organizatorii evenimentului din Londra.

Carmen de la Salciua si Culita Sterp au cantat impreuna pe cand erau casatoriti

Culmea, după ce s-a aflat că va petrece Crăciunul alături de Culiță Sterp, Carmen de la Sălciua s-a grăbit să dea câteva explicații cu privire la eveniment, susținând că, de fapt, nu e nimic anormal în prezența lor împreună, chiar dacă, luni la rândul, a refuzat orice legătură că fostul ei soț. ”Viața profesională e viața profesională și cu siguranță au existat și vor mai exista conjuncturi de genul acesta”, a spus Carmen de la Sălciua.

Carmen de la Salciua, de Craciun, va petrece la Londra alaturid e Culita Sterp

Interesant este însă că, de curând, Carmen de la Sălciua și Culiță Sterp, jură sursele noastre, s-au mai văzut, în conjuncturi deloc profesionale, cei doi având discuții lungi, în Cluj, față în față, încercând totodată să nu fie văzuți de nimeni.... Evident, discuțiile, susțin sursele noastre, au avut ca subiect viitorul lor împreună. Dar, ca artiști...

Carmen de la Sălciua l-a părăsit pe Cosmin Isăilă pentru Culiță Sterp

”După ce m-am despărțit de Culiță Sterp, după câteva luni, am început o relație. El, mai întâi, mi-a fost amic, mă consola. E blând, e bun și mi-a dat exact ceea ce aveam nevoie. Adică liniște, bucuria de a avea un sprijin adevărat lângă mine. El nu vrea să profite nicio secundă de mine, preferă să fie discret, nu vrea să se afirme pe spatele meu. De aceea, de altfel, nici nu ne prea afișăm, preferăm să ne trăim, în liniște povestea”, ne-a spus, după divorțul de Culiță Sterp, în exclusivitate, Carmen de la Sălciua, atunci când a recunoscut relația cu Cosmin Isăilă.

Doar că povestea de dragoste a durat doar un an, cei doi despărțindu-se. ”Da, din păcate, ne-am despărțit... Nici nu pot să zic că a fost un motiv anume”, ne-a spus Cosmin Isăilă, fostul iubit al lui Carmen de la Sălciua. Mai mult decât atât, în exclusivitate pentru WOWbiz.ro, Cosmin Isăilă a dat mai multe detalii despre despărțirea care a șocat showbiz-ul românesc. ”Și eu simțeam că ne potrivim, chiar ne gândeam să avansăm în relație... Doar că, ceva, și nu știu ce, s-a schimbat. Adică, să fiu sincer, dacă acum un an, acum câteva luni, chiar și luna trecută, băgam mâna în foc pentru Carmen, în ultimele săptămâni ceva s-a schimbat total. Nu știu ce, dar am simțit...”, ne-a mai explicat Cosmin Isăilă despre relația cu Carmen de la Sălciua.