Carmen de la Sălciua, mai sinceră ca niciodată: "Îmi place foarte mult să explorez latura aceasta". Cântăreața ne-a povestit ce a descoperit în Grecia| EXCLUSIV

Carmen de la Sălciua a avut parte de o vară extrem de aglomerat la capitolul evenimente, însă nu a renunțat la vacanță.

Artista a ales să se bucure de câteva zile libere în Grecia, acolo unde a mers împreună cu soțul ei, Marian Corcheș.

Pe lângă plaje și relaxarea la soare, interpreta de muzică de petrecere a avut parte și de mai multe excursii, pelerinajele fiind una dintre pasiunile sale. Odată ce a descoperit frumusețile Greciei, Carmen spune că va reveni cu siguranță și abia așteaptă să se plimbe și să vadă și mai multe locuri.

Sejurul în Grecia a ajutat-o pe artistă se relaxeze și mai ales să se descopere o mulțime de locuri extrem de interesante. Vacanțele însă nu s-au încheiat aici, vedeta ia în calcul să profite de câteva zile libere și în decembrie și poate atunci să își mai ia un concediu.

Carmen de la Sălciua, povești din vacanța în Grecia

Grecia a fost destinația de vacanță preferată a vedetelor în 2023.

Fie că au ales să meargă în destinații de fițe și pline de distracție precum Myokonos sau au mers în tradiționalul Santorini ori au preferat Grecia continentală, cert este că vedetele au luat cu asalt litoralul elen.

Printre artistele care au merg în Grecia în acestă vară se numără și Carmen de la Sălciua. Frumoasa cântăreața și soțul ei au decis să se relaxeze la soare în acest sezon, iar pentru următorul concediu iau deja în calcul zilele libere din decembrie.

"Poate prin iarnă o să mergem iar, dacă o să avem ceva weekend liber, dar în vacanță deja am fost. Noi am mers în Grecia și nu știu, m-am încărcat cât pentru trei vacanțe ca să zic așa.

Să fiu sinceră, de când am descoperit oarecum multe locuri faine din Grecia, parcă mi se pare că a devenit ca a doua casă. Mi-a plăcut mult și faptul că am mers în excursii. Eu sunt cu pelerinajele, îmi place foarte mult să explorez latura aceasta", a povestit Carmen de la Sălciua, pentru WOWbiz.ro.

Carmen de la Sălciua și Marian Corcheș [Sursa foto: Instagram]

De ce ar vrea artista să revină în Grecia

Concediul nu este singurul motiv care ar aduce-o pe Carmen de la Sălciua în Grecia. Artista a fost fascinată de cultura țării și mai ales mânăstirile din Republica Elenă. Aici sunt numeroase locuri importante, iar cântăreața și-ar dori să realizeze, măcar o dată pe an, un pelerinaj în Grecia.

"Cu siguranță am de gând să mă întorc! Dacă Dumnezeu ne ține sănătoși, eu aș vrea ca o dată sau de două ori pe an să merg în Grecia. Nu neapărat tot timpul în concediu, dar să merg așa în pelerinaje. Grecia are foarte multe mânăstiri și eu îmi găsesc mult liniștea în aceste locuri", ne-a dezvăluit Carmen de la Sălciua, în exclusivitate.

Carmen de la Sălciua [Sursa foto: Instagram]

Carmen de la Sălciua, mai precaută după o nuntă anulată

Recent, Carmen de la Sălciua i-a luat prin surprindere pe internauți, după ce le-a povestit cum i s-a anulat o nuntă, eveniment ce inițial a fost amânat. Vedeta a vorbit cu jurnaliștii WOWbiz.ro și despre acest subiect și ne-a mărturisit că va fi mai precaută pe viitor.

"Trebuie să recunosc, nu am mai avut parte de așa ceva și nici nu îmi doresc să mai am. Nu este un capăt de țară treaba aceasta, dar pe viitor am zis că ar fi bine să schimb puțin macazul ca să nu mai pățesc așa ceva și atunci, dacă vreun viitor mire își dorește să își schimbe data nunții, adică dau au stabilit-o deja și apoi intervine ceva și vor să schimbe va trebui să plătească din nou avansul.

Așa mă gândesc eu, pentru că în felul acesta omul se gândește de două ori înainte să dea o țeapă", ne-a spus Carmen de la Sălciua, în exclusivitate.

