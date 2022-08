Carmen de la Sălciua, maraton de vacanțe, chiar înainte de nuntă! Nu s-au uitat deloc la bani! Cât costă o cameră în resorturile de lux în care s-au cazat cei doi | EXCLUSIV

In articol:

Pentru Carmen de la Sălciua viața se pare că a rezervat ceva de vis.

Artista trăiește o frumoasă poveste de dragoste alături de logodnicul ei, iar împreună au plecat într-un maraton de vacanțe romantice la munte, în Italia și în Croația.

Așa cum era de așteptat, destinațiile alese de ei au fost care mai de care mai frumoase și mai interesante, dar și usturătoare la buzunar. Destinațiile: Italia și Croația, iar în ambele țări au mers la munte.

Carmen de la Sălciua și logodnicul ei, vacanță de vis în Italia

Cântăreața și logodnicul ei și-au făcut bagajele și au plecat într-un concediu de lux, plin de preparate alese, vinuri care mai de care mai fine și momente extrem de romantice. Vedeta a distribuit mai multe imagini pe contul său de Instagram, acolo unde a strâns și mii de likeuri de la fani, dar și recomandări cu privire la locurile în care să meargă.

Jurnaliștii WOWbiz.ro au aflat însă cât costă cazarea la hotelul pe care l-au ales în Italia. Cuplul se pare că a optat pentru o vacanță într-un loc de vis, acolo unde recent a spart o avere și Delia, când a mers în excursie în Dolomiți.

Aici cuplul format din Carmen de la Sălciua și Marian Corcheș au avut un apartament cu jacuzzi privat, s-au bucurat de o priveliște de vis și de o piscină la poalele muntelui, unde să se distreze în voie.

Sigur că și prețul a fost unul pe măsură, căci un sejur de o săptămână la această locație ajunge la prețul de 3.500 de euro, iar cea mai mică sume pe care o plătesc turiștii pentru o săptămână de cazare este de 1.500 de euro.

Aceeași destinație de vacanță a fost aleasă și de către Delia și soțul ei Răzvan Munteanu, iar la acel moment WOWbiz.ro v-a prezentat detalii exclusive din vacanța cuplului!

Carmen de la Sălciua și logodnicul ei [Sursa foto: Instagram]

Ce destinație a ales artista pentru următoarea vacanță

Imediat ce s-a încheiat sejurul din Italia, Carmen și Mircea au pornit către o altă destinație, de această dată un loc cu totul și cu totul special.

Cei doi au ajuns în Croația, într-un resort situat în mijlocul naturii, iar dacă inițial veniseră aici pentru plajele frumoase și pline de farmec, au fost cuceriți instant de o altă locație.

„ Cu ajutorul lui Dumnezeu am ajuns într-o altă țară cu peisaje frumoase! Am zis că vom merge în Croația la mare... dar nu știu ce să zic... am ales Croația pentru altceva ”, a scris artista pe contul său de Instagram.

Așa cum era de așteptat, jurnaliștii WOWbiz.ro au fost pe fază și au aflat cât a plătit cuplul și pentru camera din Croația. Aici au ales un resort în mijlocul naturii, format din cabane cu vedere panoramică, dar și corturi pentru glamping.

Pentru o săptămână de cazare aici, în funcție de unitate pe care o aleg, turiștii plătesc de la 2.500 de lei pentru un cort, până la 5.500 de lei pentru o cabana de lux.

Carmen de la Sălciua, la destinația aleasă din Croația [Sursa foto: Instagram]

Carmen și Mircea, planuri pentru nuntă și luna de miere

Cât timp se afla pe drum, vedeta le-a oferit fanilor o informație extrem de picantă. Se pare că nunta celor doi va avea loc în curând, iar artista caută deja destinații pentru luna de miere.

„În curând urmează să avem nunta! Ce recomandări de locuri aveți pentru luna de miere ”, a scris Carmen la o sesiune de întrebări și răspunsuri pe Instagram.

Logodnicul artistei și-a deschis recent pensiune, afacere în care s-a implicat și vedeta cu o serie de idei.

"Pentru pensiune avem și oameni care lucrează, dar bineînțeles că acum, în perioada asta de început, o să fim și noi pe acolo. E un pic cam greu cu timpul. Toată lumea se plânge de timp, mai ales că eu am și evenimente în timpul săptămânii, nu am timp să mă odihnesc așa cum ar trebui.

Deja au venit câțiva turiști la pensiune. Avem deocamdată câteva camere. Azi am deschis-o, dar din păcate nu am reușit să îi facem nici inaugurarea, pentru că eu sunt plecată la Satu Mare, cânt acolo, el este cu mine și am zis că o deschidem așa. Nu e afacerea mea, e a iubitului meu. Nu am investit aici nimic, așa l-am cunoscut, având această pensiune. Între timp, l-am ajutat cu anumite idei, pentru că arăta într-un alt fel pensiunea și am început renovările. S-au făcut toate după ideile mele, ale lui, am împrospătat stilul pensiunii”, a povestit în trecut artista, pentru WOWbiz.ro.

Carmen de la Sălciua în timpul vacanței din Italia [Sursa foto: Instagram]