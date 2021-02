Carmen de la Sălciua, mesaj dureros pentru Culiță Sterp?! „Ne-au blestemat să fim despărțiți pentru totdeauna”

In articol:

Carmen de la Sălciua este una dintre cele mai apreciate cântărețe din România. Bruneta a fost căsătorită cu ”faimosul” Culiță Sterp, aflat acum la Survivor România 2021. Relația lor nu a avut un deznodământ fericit, iar drept dovadă artistul și-a găsit fericirea în brațele altcuiva.

Culiță Sterp și Daniela trăiesc o frumoasă poveste de dragoste de un an, iar tânăra urmează să devină și mămică pentru prima dată.

Citeste si: Cea mai sexy cântăreață de muzică de petrecere și-a refăcut viața! ”L-am uitat pe omul acela, acum sunt fericită” EXCLUSIV

Până acum, Carmen de la Sălciua a avut doar cuvinte frumoase de spus la adresa relației lor, cântăreața urându-le tot ce este mai bun mai ales acum că urmează să vină pe lume și un bebeluș. În urmă cu ceva timp, Carmen de la Sălciua lansa o melodie intitulată ”Greșeala noastră”, iar fanii au fost mai mult ca siguri că versurile au o însemnătate anume. Susținătorii celor doi cântăreți au fost de părere că piesa respectivă este pentru fostul soț al artistei Carmen de la Sălciua, adică pentru Culiță Sterp.

Culiță Sterp[Sursa foto: Instagram]

Citeste si: Adevăratul motiv al rupturii dintre Şerban Huidu şi Mihai Găinuşă: ”Nu mai vorbim din 2015”- bzi.ro

Carmen de la Sălciua, o nouă piesă cu mesaj pentru Culiță Sterp?!

În curând urmează ca bruneta să lanseze o altă melodie cu mesaj special. Cântăreața a postat câteva versuri din melodie, care au ajuns pe YouTube, acolo unde deja sunt ascultate și apreciate chiar înainte ca varianta finală să fi apărut. Internauții spun că versurile parcă sunt făcute special pentru fost ei partener, cu care a petrecut o frumoasă perioadă din viața ei.

„Ochi răine-au blestemat să fim ca soarele și luna,/ Despărțiți pentru totdeauna!”, sunt versurile melodiei despre care fanii spun că i-ar fi dedicată lui Culiță Sterp.

Citeste si: Daniela, iubita lui Culiță Sterp, prima reacție după declarațiile făcute de Carmen de la Sălciua

Comentariile legate de ”faimoosul” Culiță Sterp de la Survivor România 2021 nu contenesc să apară. ”Frumoasă melodia dar este dedicată lui Culita, știind că îi vine un bebe pe lume si nu vor mai putea fi împreună niciodată, păcat dar doar ei doi știu adevărul dintre ei doi!!!/ CULITA a fost un naiv cu asa femeie nu va mai intalni niciodata in viata cand va regreta va fi prea tarziu..../ Tu vei fi mereu iubitä de noi❤sint bärbati mai frumosi ca fostul,cine nu este in viata ta nu te iubeste cu adevärat/ Ce a pierdut culiţă o femeie superbă/ Carmen eu cred in intuiția mea ca si Culita nu te poate uita sa vezi”, sunt doar câteva comentarii lăsate de internauți pe YouTube, acolo unde noua piesă a lui Carmen de la Sălciua este foarte așteptată.