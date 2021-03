Carmen de la Sălciua, mesaj emoționant pentru un fan cu gânduri sinucigase: „Va răsări soarele...”

In articol:

Carmen de la Sălciua este una dintre cele mai cunoscute artiste din industria muzicală românească. Cântăreața este foarte apreciații de fanii este de transparența de care a dat întotdeuan dovadă și simplitatea ei. Pe pagina sa de Instagram, artista organizează foarte des sesiuni de întrebări, în care urmăritorii ei îi pun diferite întrebări sau îi cer sfaturi. Recent, Carmen de la Sălciua a primit un mesaj despre un subiect mai delicat. Un fan i-a recunoscut că are gânduri sinucigașe.

„Mă simt în plus pe lumea asta și mă simt a nimănui. Câteodată am și gnduri sinugicașe. Nu știu ce să fac”, este apelul disperat al unui internaut.

„Viața ți-a fost dată de Dumnezeu și tot el are dreptul să o ia! Niciodată, noi! Sunt încercări și perioade prin care poate mulți trec, dar cu credința și ajutor pe sus lacrimile se pot transfroma în zâmbete! Aproprie-te de rugăciune și de Dumnezeu și va răsări soarele încât aceasta perioadă va fi o tristă amintire!”, este răspunsul pe care Carmen de la Sălciua l-a dat.

Carmen de la Sălciua, despre momentele dificile din viața ei: „Mințeam pe toată lumea că sunt bine”

Carmen de la Sălciua s-a deschis în fața anilor ei! Ea le-a povestit urmăritorilor ei de pe Instagram că a trecut prin momente dificile de-a lungul carierei sale, anumite momente care au pus-o la pământ.

„Am fost nefericită, tristă, mi se părea că viața mea nu e așa cum părea din exterior, o fotografie perfectă! A venit un moment în care totul începuse să se dărâme în viața mea... am pus pauză carierei mele o perioadă, am avut momente în care am simțit că nici nu mai pot să mă prefac! Ieșeam uneori, dar era un efort foarte mare să mă prefac și atunci m-am consumat în mine!”, a povestit vedeta.

Celebra cântăreața și-a lniștit fanii după ce a recunoscut că a trecut peste această perioadă din viața ei și este din nou activă pe rețelele de socializare.

„Mințeam pe toată lumea că sunt bine și evitam să ies public la televizor, motiv pentru care am atras antipatia unor oameni. A fost extrem de greu, dar cu ajutorul lui Dumnezeu am reușit să mă vindec și să merg mai departe mai puternică și pregătită să primesc lucrurile frumoase în viața mea”, a zis ea.