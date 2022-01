Carmen de la Sălciua n-a fost în sala de judecată atunci când iubitul ei a divorțat. Unde l-a așteptat cântăreața pe Marian Corcheș

In articol:

Carmen de la Sălciua a vorbit despre ziua în care iubitul ei, Marian Corcheș, a divorțat de partenera lui de viață. Celebra artistă i-a fost alături lui Marian atunci când acesta s-a despărțit de Bianca, cea care i-a fost alături ani la rând. Carmen de la Sălciua a dezvăluit, pe contul ei de Instagram, că a fost la proces, însă nu în sala de judecată, și că în tot acest

timp l-a așteptat în mașină.

De altfel, vedeta spune că nu a râs în față nimănui, pentru că ea nu poartă schimburi de orgolii cu nimeni. Artista susține că ea își vede de viața ei, însă alți oameni se ocupă să-i comenteze viața privată. ”Da! Am fost la proces însă nu in sala de judecata! L-am așteptat afara in mașina ...și nu am ras in nas nimănui ! Pentru ca nu am purtat o competiție cu cineva ca sa-i rad in fata! Nu port schimburi de orgolii cu nimeni! Îmi văd de viața și după cum văd se mai ocupa și alții sa mi-o comenteze! Dar dacă tot comentați măcar furnizați informaţii reale nu mai stați sa înjurați și sa puneți Etichete din lipsa de ocupație! In fine ...as putea scrie romane dar degeaba! Situația cu “gura lumii“ infinita! M-as lupta cu morile de vânt!”, a spus Carmen de la Sălciua, pe contul ei de Instagram.

Postarea făcută de Carmen de la Sălciua [Sursa foto: Instagram]

Carmen de la Sălciua, despre divorțul iubitului ei

Bianca Corcheș a vorbit pe îndelete, la scurt timp după ce a divorțat de Marian Corcheș, despre tot procesul de divorț, iar aceasta a spus că bărbatul și-a recunoscut în totalitate vina.

Ei bine, Carmen de la Sălciua a explicat în cadrul unui interviu recent cum a fost, de fapt, toată situația.

” Și-a asumat vina pentru a se termină mai repede procesul de divorț, altfel ar fi durat foarte mult și nu ne este favorabil, nu-mi este favorabil nici mie, nici lui, nici situaţiei, probabil nici ei, dacă s-ar gândi mai bine, să umble pe drumuri.Atâta timp cât o relație nu mai merge, nu mai contează a cui este vina! El și-a asumat vina, pentru că în urma discuțiilor cu mine, cu avocații lui, am discutat noi între noi, și era mai bine pentru el să-și asume vina pentru a nu se mai lungi tot acest tăvălug, altfel ar fi putut dura chiar și un an de zile”, a declarat Carmen de la Sălciua pentru un post TV.

