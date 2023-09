Carmen de la Sălciua ne-a oferit toate detaliile: "Așa au fost vremurile atunci"! Cum se pregătește artista pentru momentul în care va începe facultatea | EXCLUSIV

In articol:

Începe o etapă nouă în viața artistei Carmen de la Sălciua.

Cântăreața s-a înscris la facultate anul acesta și urmează să înceapă cursurile săptămâna viitoare. Artista a ales să studieze profilul Asistență Socială, la Facultatea de Teologie și recunoaște că are mici emoții pentru noul început.

Carmen de la Sălciua s-a bucurat de o carieră de succes, iar drumul său în muzică a început încă de mică. Frumoasa brunetă a avut colaborări cu artiști cunoscuți, dar și concerte peste tot în Europa. Așa s-a întâmplat că nu a mai apucat să dea la facultate în momentul în care a terminat liceul. A preferat să se axeze pe muzică și să facă ceea ce i-a plăcut întotdeauna.

Artista a decis însă anul acesta să facă un pas important în carieră și să se concentreze pe studii. Carmen de la Sălciua s-a înscris la facultate așa că de săptămâna viitoare va fi studentă la Teologie, la profilul de Asistență Socială.

Carmen de la Sălciua, toate detalii după ce s-a înscris la facultate. Cum se pregătește artista

Jurnaliștii WOWbiz.ro au discutat cu vedeta, pentru a afla în exclusivitate cum se pregătește și ce planuri mai are pentru acest an.

Fiind unda dintre cele mai căutate artiste din România, Carmen de la Sălciua are un program extrem de încărcat, însă își va face cu siguranță timp pentru studii și recunoaște că deja are emoții.

Sunt multe drumuri pe care le are de făcut, vedeta îl ajută pe soțul ei cu pensiunea din Aba și se ocupă și de concerte așa că la toate acestea va adăuga de acum și studiile.

Artista nu regretă că nu a început studiile la momentul la care a terminat liceul, însă atunci era deja ocupată cu muzica și se concentra pe cariera pe care o avea pe scenă.

"Nu pot să spun că mă pregătesc într-un fel anume. Cred că o să fie frumos, sunt foarte încântată de această nouă etapă din viața mea, mai ales că nu am exploatat niciodată latura aceasta.

Eu nu am făcut facultatea pentru că a intervenit muzica în viața mea, în momentul acela nici nu aveam foarte multe posibilități și am zis să nu-i mai încarc pe ai mei cu niște bani în plus pe care ar fi trebuit să-i dea sau poate puteam să mă angajez și să mă întrețin singură, dar așa au fost vremurile atunci, asta e.

Am decis acum să fac și niciodată nu este prea târziu", a povestit Carmen de la Sălciua, pentru WOWbiz.ro.

Carmen de la Sălciua are emoții pentru noul an universitar

Artista se pregătește deja pentru momentul extrem de important și mărturisește că are emoții, însă nimic nu îi poate umbri bucuria pe care deja o trăiește în acest moment.

Deși știe că școala se face la timpul ei, vedeta este de părere că mai bine începe totul acum decât mai târziu sau niciodată.

"Am emoții, mă simt așa ca un mic școlar, dar nu știu. Cred că o să fie bine, acum gândesc la un alt nivel, cu o altă înțelepciune și chiar mă bucur deși se zice că școala se face la timpul ei. Chiar mă bucur că am reușit să o fac și acum și am reușit să mă împart între evenimente și școală și pensiunea pe care o avem noi. Sunt destul de multe drumuri de făcut, dar toate să fie cu folos", a mai precizat ea.

Ce facultate va studia Carmen de la Sălciua

Îndrăgita cântăreață a vorbit adesea despre Dumnezeu și credință așa că și-a ales și o facultate care să o ajute să-și descopere cât mai mult această latură. Anul acesta, vedeta s-a înscris la Teologie, la profilul de Asistență Socială.

Își dorește să poată ajuta oamenii și să se apropie mai mult de ei așa că este convinsă că alegerea făcută cu facultatea este cea mai potrivită pentru ea.

"Eu sunt la profilul Asistență Socială, la Facultatea de Teologie. Este un profil care mă avantajează într-un fel, metaforic vorbind este ca o psihologie, doar că îl include pe Dumnezeu mai mult și include așa faptul că te apropii mai mult de oameni, interacționezi cu oamenii, cam asta face un asistent social, se implică în problemele celorlalți mai mult.

Având în vedere că lumea are atâta nevoie de iubire, eu sunt pregătită să ofer atât cât pot", a mai spus Carmen de la Sălciua, pentru WOWbiz.ro. Carmen le-a garantat deja fanilor că nu se va lăsa de muzică și își va continua evenimentele în mod normal.

Carmen de la Sălciua este una dintre cele mai cunoscute și căutate interprete de muzică de petrecere din România. Artista are fani atât în țară, cât și peste graniță. În toamna anului trecut, Carmen de la Sălciua a avut parte de unul dintre cele mai frumoase momente din viața ei, atunci când s-a căsătorit cu Marian Corcheș.

