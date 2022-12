Carmen de la Sălciua petrece primul Crăciun alături de Marian Corcheș ca soț și soție! Artista a dezvăluit care a fost cea mai mare surpriză de Sărbători: "M-am bucurat enorm" | EXCLUSIV

In articol:

Pentru Carmen de la Sălciua și soțul său Marian Corcheș Sărbătorile vor fi despre familie și mai ales despre cei dragi.

Îndrăgita cântăreață ne-a dezvăluit în exclusivitate ce planuri are și cum plănuiește să petreacă Crăciunul, dar și ce planuri are de Revelion.

În toamna acestui an, Carmen și Marian s-au căsătorit religios, iar Crăciunul acesta este primul în calitate de soț și soție. Cei doi vor petrece categoric Sărbătorile împreună, iar vizitele în familie sunt nelipsite din planurile pe care și le-au făcut.

Carmen de la Sălciua și Marian Corcheș, primul crăciun ca soț și soție

Artista și soțul ei se vor bucura din plin de Sărbătorile de iarnă. Vedeta și-a pus evenimentele pe pauză de Crăciun, însă de Revelion așteaptă să cânte la Sibiu. Până atunci, zilele de sărbătoare vor fi petrecute cu cele mai importante persoane din familie.

Citește și: Carmen de la Sălciua, o nouă schimbare de look radicală, înainte de sărbători. Artista a renunțat la părul scurt

Cuplul îi va vizita pe cei dragi, iar sora artistei a revenit și ea în România cu această ocazie, fiind un motiv și mai mare de bucurie pentru Carmen.

"De Crăciun sunt destul de ocupată. Pe 26 voi cânta, iar înainte pe 24 și 25 vom fi cu familiile. Mergem la familia lui Marian, mergem și la mama acasă, iar de Revelion eu voi cânta la Sibiu", a povestit Carmen de la Sălciua, pentru Wowbiz.ro.

Citeste si: Anda Adam s-a căsătorit pentru a doua oară! Cu cine se iubește vedeta- kfetele.ro

Citeste si: Carmen Tănase, la un pas de moarte.“Paralizie de la gât în jos!”- bzi.ro

Carmen de la Sălciua și Marian Corcheș [Sursa foto: Facebook]

Carmen de la Sălciua, surpriză uriașă înainte de Crăciun

Artista a avut parte de o veste extrem de importantă, pe care a primit-o chiar înainte de Crăciun. Sora acesteia, plecată de mai multă vreme în străinătate, a decis să revină în țară de tot.

Citește și: Carmen de la Sălciua, primele declarații după speculațiile că e însărcinată! Imaginile au dat-o de gol, iar artista spune adevărul: "Sunt foarte bine"| EXCLUSIV

Decizia pe care a luat-o a bucurat-o enorm pe artistă, care ne-a dezvăluit că pentru ea acestea sunt cele mai importante motive de fericire și veselie.

"A venit și sora mea din Germania și mi-a făcut cea mai mare surpriză pentru că vrea să se mute definitiv în România și m-am bucurat când am aflat. Pentru mine acestea sunt cu adevărat bucuriile și motivele pentru care sunt fericită", a povestit Carmen de la Sălciua, în exclusivitate pentru WOWbiz.ro.

Carmen de la Sălciua [Sursa foto: Facebook]

Carmen de la Sălciua a împodobit bradul din noiembrie

Luna decembrie a fost extrem de aglomerată pentru Carmen de la Sălciua, fiind un moment încărcat de concerte, spectacole și filmări.

Artista a fost extrem de harnică și a plecat inclusiv la concertele din străinătate așa că a luat decizia să împodobească bradul mai devreme, tocmai pentru că știa că nu va petrece mult timp pe acasă.

"Pentru mine, în fiecare an, împodobitul bradului este literă de lege, cum ar veni, doar că, acuma, am ales să îl împodobesc puțin mai devreme, pentru că îmi doresc foarte mult să mă bucur de sărbătorile de iarnă, eu fiind mai mereu plecată, măcar atunci când mă întorc acasă să am atmosfera asta de Crăciun. De asta l-am împodobit așa devreme și nu e vreo tradiție.

Pentru mine deja când începe postul, se cântă colindele, e frumos ca în casă să fie și un brăduț. Fiecare are propriile lui alegeri în ceea ce privește împodobitul bradului, eu așa am decis", a declarat Carmen de la Sălciua, în exclusivitate, pentru WOWbiz.ro.

Ai un pont WOW? Daca deții mai multe informații despre acest subiect ne poți scrie la adresa [email protected]!