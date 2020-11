Carmen de la Sălciua, reacție neașteptată în mediul online! Ce mesaj a transmis cântăreața pentru internauți: "Am rămas tăcută..."

Carmen de la Sălciua [Sursa foto: Instagram]

In articol:

Chiar dacă are foarte mulți urmăritori și persoane care o apreciază pentru muzica pe care o compune, se pare că există și câțiva internauți care nu o au la suflet pe Carmen de la Sălciua. Săturată de criticile primite din partea urmăritorilor ei, vedeta a transmis un mesaj dur pe rețelele de socializare.

Carmen de la Sălciua răspunde dur la criticile primite

Carmen de la Sălciua este una dintre cele mai apreciate artiste de la noi din țară. Deși are o comunitate impresionată de oameni, cântăreața a primit tot mai multe critici din partea internauților, în ultima perioadă. Artista a decis că nu mai poate să tacă, ținând cont și de faptul că a fost dezamăgită și de persoane apropiate ei.

„Am dat drumul la tot ce nu mai servea binelui meu. Am fost înconjurată de oameni care in fata mea zâmbeau și in spatele meu își pregăteau următorul „atac”, am rămas tăcută însă nu oarba și apoi m-am îndepărtat cu fruntea sus!”, a scris Carmen de la Sălciua pe Instagram.

În plus, pe contul ei de Instagram, interpreta de muzică de petrecere a mai adăugat faptul că aceste persoane care au avut doar cuvinte urâte de spus la adresa ei, au făcut toate aceste lucruri doar pentru a da bine în fața publicului.

„Nu e unul din citatele SF... e tot ce îmi doresc sa spun in felul meu diplomatic unor oameni și probabil se simt ei... Sunt un om iubit de Dumnezeu și mai devreme sau mai târziu toți cei care au spus lucruri neadevărate, aberații , jigniri , fapte “bine mustruluite” pe la spatele meu sa dea bine publicului sau oamenilor... vor raspunde!”, a adăugat faimoasa cântăreață.

De asemenea, ea a mai adăugat că s-a chinuit mult pentru a ajunge unde este în acest moment și și-a numit haterii „paraziți”.

„Însă fiți atenți: Acest nume l-am construit cu ajutorul lui Dumnezeu și al celor care știu sa aprecieze tot ce am avut de dăruit muzical! Nu e deloc simplu sa ai in spate niște paraziți care atunci când te văd... văd doar... ”De la Salciua” și atât! Văd doar poze frumoase, țoale, vizualizări ! In viața mea de azi înainte vor avea loc doar oameni de calitate! Promit asta 😈”, a continuat ea.