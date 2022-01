Carmen de la Sălciua, reacție nervoasă în public, la scurt timp după ce Marian Corcheș a divorțat de soția lui: ”Acuzații la adresa mea mai rău decât la un interlop”

In articol:

Carmen de la Sălciua s-a săturat de vorbele dure primite în mediul online, de la persoane care o urmăresc îndeaproape, dar care o critică pentru tot ce face sau nu face. Cunoscuta artistă a răbufnit la adresa tuturor celor care o critică, indiferent de ceea ce face. Că se vopsește, că se tunde, că merge în vacanță sau poartă diferite obiecte vestimentare, Carmen a dezvăluit că este vorbită în nume de rău sau comparată cu

diverse persoane.

Citeste si: Iubitul lui Carmen de la Sălciua a divorțat oficial de fosta soție! Artista și-a însoțit partenerul în instanță

Ei bine, celebra artistă a spus lucrurilor pe nume și le-a transmis un mesaj acid tuturor celor care o critică. ” E ADEVARATA VORBA "GURA LUMII NU O ASTUPA NICI PĂMÂNTUL" OBSERV ASTA CÂND VĂD CÂT DE SCHIMBATORI SUNT OAMENII! VA CERTAȚI PE PAGINILE MELE DE SOCIALIZARE, VA JICNIȚI UNII PE ALȚII,MA JIGNIȚI PE MINE ...CÂND INTRU PE UNELE PROFILURI VÅD CA SUNTEȚI ȘI MARI FANI ŞI ÎMI LĂSAȚI LA MESAJE REQUEST CU NEMILUITA! INIMI ŞI COMPLIMENTE CARE MAI DE CARE!

DACĂ MA ÎNTÂLNIȚI PE STRADA UNII SUNTEȚI CHIAR INCANTAȚI ȘI VREȚI ȘI POZE!!!! ACUZAȚII LA ADRESA MEA MAI RĂU CA LA UN INTERLOP!!! NU ȘTIȚI ABSOLUT NIMIC DESPRE MINE! DECAT CE VORBESC ŞI CE SCORNESC UNELE "CURI FĂRĂ OCUPAŢIE" MISTERUL ȘI CONTROVERSA DIN JURUL MEU DE MULTE ORI VA INTRICA AŞA ÎNCÂT, DACĂ S-AR PUTEA AȚI INTRA CU BOCANCII IN VIAȚA MEA PRIVATĂ! ŞI ATUNCI DIN LIPSA INFORMATIILOR MULTĂ LUME MĂNÂNCĂ RAHAT SA O SPUN PE ŞLEAU!

Citeste si: Vestea tristă a dimineții. Din păcate, e vorba despre Camelia Mitoșeru...- bzi.ro

(...) OAMENII TOŢI IN TURMA ,ARUNCAȚI CU VENIN...INDIFERENT DE CE AS POSTA DACĂ VORBESC DE DUMNEZEU SUNT FALSA ,DACĂ SUNT INTR-UN CONCEDIU SUNT AROCANTA,DACĂ AM ADIDAŞI NU ŞTIU DE CARE NU SE MAI POARTA, DAĆA MA VOPSESC COPIEZ PE CINEVA ,DACĂ MA TUND COPIEZ PE ALTCINEVA ....ȘI LISTA E MULT PREA LUNCA! V-AM LĂSAT ACOLO SA MA URMĂRITI SA VORBIȚI CE VREȚI DAR DE ACUM ÎNAINTE FIECARE JIGNIRE VA PRIMI "BLOCK" ”, este mesajul transmis de Carmen de la Sălciua.

Marian Corcheș a divorțat de soția lui

Carmen de la Sălciua l-a însoțit pe iubitul ei, care a mers să divorțeze de Bianca Corcheș, soția lui. Așadar, lucrurile au început să intre pe un făgaș normal în relația artistei și a omului de afaceri, după ce Marian a divorțat de soția lui.

La scurt timp, Carmen a hotărât să spună și ea lucrurilor pe nume și tot ce o deranjează, așa că a postat mesajul de mai sus, pe Instagram.

Citeste si: Carmen de la Sălciua a postat o imagine din intimitate, iar fanii au reacționat imediat: „Cred că astfel de poze ar trebui să ramână private. Doar pentru tine si Marian”

Carmen de la Sălciua și Marian Corcheș [Sursa foto: Instagram]

Distribuie pe: