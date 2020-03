Carmen de la Sălciua și Culiță Sterp au format unul dintre cele mai frumoase cupluri din lumea muzicii de petrecere. Nimeni nu se aștepta ca ei să divorțeze, însă surpriza a fost și mai mare atunci când cei doi foști soți s-au împăcat, la mai bine de un an de la despărțirea oficială. Din păcate, la doar câteva luni după ce au făcut public faptul că se iubesc mai mult ca niciodată, cei doi artiști s-au separat din nou.

Carmen de la Sălciua și Culiță Sterp au anunțat, înainte de a se despărți, lansarea unei melodii pe care o cântau împreună, „Întoarce-te acasă”. Au înregistrat piesa, dar nu au filmat un videoclip pentru ea și nici nu au mai lansat-o pentru că au decis să pună punct relației. Fanii, au sperat însă până în ultima clipă că melodia avea să apară pe internet și i-au întrebat de mai multe ori pe artiști când se va întâmpla acest lucru.

Carmen de la Sălciua, mesaj vehement în legătură cu piesa înregistrată cu Culiță Sterp

Culiță Sterp a declarat că el ar fi dispus să lanseze melodia pe care a înregistrat-o îmrepună cu fosta lui soție, chiar dacă nu are videoclip. Pe de altă parte, artista a oferit un răspuns vehement atunci când a fost întrebată din nou despre piesa „Întoarce-te acasă!”.

”Dragii mei, aș vrea să lămuresc un lucru deși am mai făcut asta o data! Primesc foarte multe mesaje despre lansarea melodiei ”Întoarce-te acasă”. Nu va mai fi lansată și nu din rea voință față de voi! Am declarat amândoi această separare! Această melodie redeschide răni pe care cel puțin eu le vreau închise! Am obosit să explic lucruri pe care le puteți vedea sau le puteți deduce din situația actuală! Cât despre mine… ne vedem cu noutăți muzicale curând. Vă mulțumesc pentru înțelegere!”a fost mesajul transmis de Carmen de la Sălciua.