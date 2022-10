Carmen de la Sălciua renunță la cariera muzicală? Vedeta a răspuns acuzațiilor din mediul online. „Mai am și eu o viață”

In articol:

Carmen de la Sălciua este una dintre cele mai ascultate și apreciate voci din România datorită melodiilor sale care ajung imediat la inima ascultătorilor dar și în trending. Cântăreața a reușit să aibă un imens succes pe plan profesional.

Nici pe plan personal, vedeta nu o duce rău. Ea și partenerul său de viață au decis să se cunune religios, iar după marele eveniment, cuplul îndrăgostit a plecat în luna de miere, într-o destinație de vis, Republica Dominicana.

Carmen de la Sălciua a renunțat la cariera muzicală?

Carmen de la Sălciua a reacționat acuzațiilor din mediul online, care speculau că aceasta s-ar fi lăsat de muzică.

Cântăreața le-a răspuns fanilor că nu va renunța la cariera sa muzicală, ci doar a luat o pauză de la social media. De asemenea, bruneta a mărturisit că are mai multe proiecte în desfășurare.

''Eu nu am spus niciodată că mă las de muzică. Eu am spus doar că la bătrânețe nu mă văd cântând. Bătrânețea pentru mine este undeva la 60-70 de ani. Eu acum am 34 de ani, îmi doresc să fac muzică în continuare.

Asta este cariera mea și asta este ceea ce-mi doresc eu. Am o echipă în spate cu care cânt la evenimente. Dacă nu sunt foarte activă uneori este pentru că mai am și eu o viață, asta nu înseamnă că mă las de muzică.'', a declarat Carmen de la Sălciua în mediul online.

Carmen de la Sălciua [Sursa foto: Instagram]

Carmen de la Sălciua, destinație de vis pentru luna de miere

Carmen de la Sălciua s-a cununat religios cu partenerul său de viață. Evenimentul a fost unul discret, alături de cuplu fiind familiile și prietenii apropiați.

După cununia religioasă, cuplul a decis să plece în luna de miere, într-o destinație de vis, în Republica Dominicană. Cei doi au avut parte de cele mai frumoase momente în vacanță.

Carmen de la Sălciua și Marian Corcheș își doresc să devină părinți și au mărturisit că anul viitor ar vrea să facă petrecerea de nuntă, dar și botezul.

Carmen de la Sălciua și Marian Corcheș, cununie religioasă [Sursa foto: Instagram]