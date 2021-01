Carmen de la Sălciua s-ar împăca sau nu cu fostul iubit?! Răspunsul i-a uimit pe toți: ”Am rămas cu un sentiment”

In articol:

Carmen de la Sălciua este una dintre cele mai iubite artiste din România. Vedeta surprinde cu fiecare apariția în mediul online, dar și cu sinceritatea de care dă dovadă ori de câte ori este întrebată ceva de fanii ei. Cântăreața nu ezită să vorbească direct și sincer despre fostele relații pe rețelele sociale.

De cele mai multe ori, Carmen răspunde la curiozitățile urmăritorilor ei de pe internet.

De data aceasta, Carmen a vorbit și despre relația cu Cosmin, fostul ei iubit. Artista a mărturisit că ea și bărbatul, care i-a fost alături o perioadă bună, au rămas prieteni. Cântăreața a fost întrebată de un internaut dacă ar vrea să se mai împace cu Cosmin. Răspunsul ei i-a uimit pe toți!

”Prezentul meu nu mai are legătură cu trecutul! Am rămas prieteni! La fel cum de altfel am rămas cu un sentiment de respect față de orice om care a trecut prin viața mea! Dar atât”,a explicat bruneta, pe contul ei de Instagram.

Carmen de la Sălciua, despre Culiță Sterp

Artista a fost întrebată, pe Instagram, dacă ar mai fi fost cu Culiță Sterp, dacă timpul ar putea fi dat înapoi.

Răspunsul ei i-a uimit pe toți: ”Da! Am învățat multe și am trecut prin multe și împreună și chiar și după ce am rămas pe cont propriu! Chiar dacă pare ciudat ce spun...durerea te înalță și te experimentează foarte mult, iubirea te transformă! Nu aș vrea să se înțeleagă altceva! E un trecut pe care mi-l asum, e un om pe care l-am iubit așa cum am știut și mai departe Dumnezeu să le ajute!”, a scris Carmen de la Sălciua. (VEZI CONTINUAREA AICI)