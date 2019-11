Mai exact, acum trei ani, pe când se iubea la nebunie cu Culiță Sterp și era departe de ”îmbunătățirile” fizice pe care le are acum, Carmen de la Sălciua a ținut să arate că nu este doar un alt chip frumos în lumea muzicii populare.

Și, mai mult decât atât, Carmen de la Sălciua a decis să dovedească, cântând, că știe, cu adevărat, ce înseamnă muzica. Așa că, provocată de soțul ei de atunci, Carmen de la Sălciua a început să cânte, ”la rece”, melodii care mai de care mai dificile, una dintre piesele alese fiind cea cu care, de-a lungul timpului, a făcut furori Denisa Răducu. Și, pare-se, succesul ei este justificat, ea reușind nu doar să îi cânte melodia Denisei, ci și să o ”trăiască” în același fel, gesturile fiind identice.

"Sperăm că nu am deranjat pe nimeni cu filmarea asta, oricum pe cine am imitat a fost prietena noastră, nu ar avea de ce să se supere, mai ales că am făcut-o cu tot respectul pe care îl putem avea pentru un artist desăvârșit", spunea, pe atunci, Carmen de la Salciua.

De altfel, în videoclipul cu pricina, melodiile cântate la ”comanda” lui Culiță Sterp, au trecut prin mai multe genuri, de la muzică ușoară, populară sau muzică de petrecere, iar Carmen de la Sălciua le-a imitat la perfecție pe Stana Izbașa, Lena Miclăuș, Denisa Manelista, Andra și Nicoleta Guță, iar succesul a fost unul pe măsură, imaginile fiind ascultate și apreciate de aproape 4 milioane de ori, conform Youtube.



Carmen de la Sălciua și Culiță Sterp, divorț cu scandal și împăcare discretă

După ce au apărut primele imagini de la ziua de naștere ale frumoasei Carmen de la Sălciua, publicate în exclusivitate de WOWbiz.ro, în care Culiță Sterp părea să fie amfitrionul petrecerii, cei doi au refuzat să comenteze relația pe care o au timp de câteva săptămâni. Într-un final, după îndelungi negocieri, cei doi au recunoscut că sunt împreună. De altfel, au aflat reporterii WOWbiz.ro, între Culiță Sterp și Carmen de la Sălciua se purtau discuții, pe ascuns, cu câteva săptămâni înainte ca relația lor să se concretizeze.

”Carmen și Culiță vorbeau pe ascuns, la telefon. Bănuiesc că el a contactat-o pe Carmen, iar ea a fost fericită că s-a întâmplat așa. Au vorbit destul de mult, o făceau de fiecare dată când aveau câteva momente libere, de singurătate. Atunci au deschis discuția despre împăcare, iar Carmen i-a pus câteva condiții”, ne-a spus, în exclusivitate, o persoană apropiată din preajma celor doi.

Mai mult decât atât, pentru a o convinge pe Carmen de la Sălciua de intențiile sale cât se poate de onorabile, Culiță Sterp a făcut și o serie de gesturi care i-au dovedit artistei că nu se joacă.ne-a mai spus sursa citată despre ce se petrecea între Carmen de la Sălciua și Culiță Sterp.