Carmen de la Sălciua și Culiță Sterp s-au bătut la începutul anului 2018, când erau însurați. WOWbiz.ro a relatat că ei au fost invitati sa cante intr-un club din Resita, alaturi de formatia lor, Sonic. Toți au trecut prin momente de groaza după ce au fost agresati vizic si verbal de catre patronul clubului si prietenii lui.a postat Carmen de la Sălciua. ( vezi cum a luat Mario Fresh limuzina de 400.000 de euro a lui Alex Bodi

“Cei care ii iau apararea o fac de frica, probabil, pentru ca la o simpla cautare pe google (Radu Catalin, numele patronului) oricine isi poate da seama despre ce fel de om vorbim, mie personal nu imi este frica de el iar pentru umilinta asta, pentru calomnia si prejudiicile pe care le-a adus, il voi actiona in instanta! Imi doresc sa raspunda in fata legii penal pentru agresiunile fizice si verbale in primul rand, iar pentru ca incearca prin orice mijloace sa ne strice imaginea ca artisti si nu numai, punand la indoiala pana si moralitatea sotului meu, va plati asa cum este normal, proportional cu prejudiciile cauzate”, a declarat Carmen de la Salciua.

Carmen de la Sălciua și Culiță Sterp s-au bătut într-un club: ”Acest om este lipsit de scrupule"

Cearta ar fi plecat de la faptul că patronul clubului a susținut că Culiță Sterp ar fi înșelat-o pe Carmen de la Sălciua cu una din fetele angajate la local. ”Acest om este lipsit de scrupule, incearca sa-mi strice casnicia, acuzandu-mi sotul de infidelitate tocmai cu "fata lui" o individa binecunoscuta in acele cercuri ca fiind crescuta si protejata de acest patron. Eu am o casnicie binecuvantata, sunt fericita alaturi de sotul meu care stiu ca ma iubeste la fel de mult cum il iubesc si eu. Ne completam reciproc atat in plan personal cat si profesional. Acum 3 luni cand am cantat prima data in acest club, aceasta "individa" careia nu-i pot spune nici domnisoara nici doamna, pentru ca nu e nici una nici alta, "fata patronului", a venit la mine in timp ce cantam, pentru a-mi arata o poza cu ea si sotul meu... dorind sa-mi "demonstreze" in acest fel ca este ceva intre ea si sotul meu. Mentionez ca era o poza normala, iar sotul meu face mii de poze cu domnisoare datorita profesiei pe care o avem”, a mai spus cântăreața.

La acel moment, IPJ Caras-Severin a anuntat ca a fost nevoie de interventia jandarmilor pentru calmarea spiritelor in momentul incidentului si la politie a fost depusa o plangere de catre cei doi artisti pentru lovire. Scandalul seamănă cu cel petrecut week-end-ultrecut într-un club din Mamaia, când victime au fost Mario Fresh și iubita sa, Alexia, dar și Jador. Mario Fresh și Jador au fost atacați de șase indivizi, în parcarea clubului. Lino Golden a scăpat nevătămat deoarece el a decis să plece mai devreme și nu a fost prezent la întreaga scenă. Ceilalți au mai stat până la ora 7 dimineața.

Carmen de la Sălciua și Culiță Sterp s-au bătut într-un club. Mario Fresh și Jador au depus plângere la Poliție

Când au părăsit incinta clubului, cei doi au fost atacați de mai mulți atacatori, care i-au pus la pământ. Strigătele Alexiei Eram, iubita lui Mario, i-ar fi speriat pe agresori, potrivit martorilor. Mario Fresh și Jador au depus plângere la Poliție, iar fiica Andreei Esca le-a declarat anchetatorilor că în timpul agresiunii, unul dintre atacatori ar fi țipat: „Aduceți săbiile din mașină!”.

Cei doi cântăreți au declarat că nu au avut nicio tangență cu agresorii înainte și nu se cunoșteau. Potrivit Cancan, Mario Fresh a scăpat cu răni grave. El ar avea maxilarul rupt și o contuzie puternică la spate. Polițiștii au identificat persoana apelantă ca fiind un bărbat de 25 de ani, iar în urma verificărilor s-a stabilit că acesta, împreună cu alte 2 persoane, ar fi fost agresate fizic în proximitatea clubului.

Persoanele în cauză au fost conduse la sediul Poliției stațiunii Mamaia, unde au depus plângere. În cauză a fost întocmit un dosar de cercetare penală sub aspectul săvârșirii infracțiunii de lovire sau alte violențe. Polițiștii efectuează verificări, sub coordonarea Parchetului de pe lângă Judecătoria Constanța, pentru identificarea tuturor persoanelor implicate și luarea măsurilor legale care se impun.