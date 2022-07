Carmen de la Sălciua și iubitul ei și-au deschis pensiune! "Avem deja turiști" Iată ce preț au impus aceștia dacă vrei să te cazezi la proprietatea lor | EXCLUSIV

In articol:

Carmen de la Sălciua este una dintre cele mai iubite artiste de la noi din țară. Aceasta a colaborat cu nume mari din industria muzicală, lansând hituri pe bandă rulantă, care au reușit să strângă milioane de vizualizări.

Carmen de la Sălciua și iubitul ei, oficial patroni de pensiune

Solistei nu îi merge bine doar pe plan profesional, ci și pe cel sentimental, deoarece trăiește o frumoasă poveste de dragoste cu iubitul ei, Marian Corcheș.

Carmen de la Sălciua nu mai este doar artistă, ci și patroana unei pensiuni din Alba Iulia. Iubitul ei este titular, însă ea îi este alături la toate deciziile. Cei doi au deschis oficial spre cazare locația și sunt pregătiți să se ocupe de ea. Într-un interviu cu WOWbiz.ro, Carmen ne-a povestit despre demersurile deschiderii oficiale, echipa pe care o face cu iubitul ei și cum se împart între evenimente și business.

"Pentru pensiune avem și oameni care lucrează, dar bineînțeles că acum, în perioada asta de început, o să fim și noi pe acolo. E un pic cam greu cu timpul. Toată lumea se plânge de timp, mai ales că eu am și evenimente în timpul săptămânii, nu am timp să mă odihnesc așa cum ar trebui. Deja au venit câțiva turiști la pensiune. Avem deocamdată câteva camere. Azi am deschis-o, dar din păcate nu am reușit să îi facem nici inaugurarea, pentru că eu sunt plecată la Satu Mare, cânt acolo, el este cu mine și am zis că o deschidem așa. Nu e afacerea mea, e a iubitului meu. Nu am investit aici nimic, așa l-am cunoscut, având această pensiune. Între timp, l-am ajutat cu anumite idei, pentru că arăta într-un alt fel pensiunea și am început renovările. S-au făcut toate după ideile mele, ale lui, am împrospătat stilul pensiunii.", a declarat Carmen de la Sălciua, în exclusivitate, pentru WOWbiz.ro.

Cât costă o noapte la pensiune?

Nu putem spune că trebuie să fii milionar pentru a te caza la pensiunea artistei, însă trebuie să ai pregătit nu mai puțin de 250 de lei. Aceasta este suma pe care trebuie să o plătești dacă vrei să te cazezi o noapte în frumoasa pensiune de la Alba Iulia.

Cântăreața și iubitul ei au introdus și pachete promoționale, menite să atragă cât mai mulți turiști. Deja business-ul lor promite și pare că va avea mare succes în lumea imobiliarelor.

