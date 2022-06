Carmen de la Sălciua și Marian Corcheș au fost la un pas de moarte. Nenorocirea a fost evitată în ultimul moment: „Numai Dumnezeu ne-a putut salva”

In articol:

Carmen de la Sălciua și Marian Corcheș au fost la un pas de ceea ce se putea numi o tragedie. Nelu Popa, saxofonistul artistei, a povestit în cadrul unei emisiuni TV, că atât cuplul, cât și ceilalți pasageri care se aflau în mașină în acel moment au trăit clipe de panică după ce și-au văzut moartea cu ochii, în Ungaria, în timp ce se aflau spre drumul de

întoarcere de la un concert.

Carmen de la Sălciua, viitorul ei soț, saxofonistul artistei și încă un bărbat au tras o sperietură soră cu moartea în momentul în care au văzut că sunt la un pas de a-și pierde viața. Evenimentul a avut loc pe autostradă, însă, din fericire, șoferul a reușit să evite nenorocirea în ultimul moment.

Carmen de la Sălciua și Marian Corcheș, la un pas de face accident rutier

Nelu Popa, saxofonistul lui Carmen de la Sălciua, a dezvăluit, în cadrul unei emisiuni TV, că atât el, cât și artista, iubitul ei și un alt bărbat eu evitat, în ultimul moment, o tragedie, fiind la un pas de a face un cumplit accident în Ungaria, pe autostradă.

Bărbatul a povestit că era noapte, iar o mașină venea de pe contrasens. Din fericire, a reușit evite impactul care avea să fie extrem de violent.

„Ne întorceam de la Verona. Am avut un concert acolo și în timp ce eram pe autostradă în Ungaria, aproape de ieșirea de pe autostradă, o mașină venea pe contranses, noaptea. Am observat farurile de la distanță, dar prima dată am crezut că poate este un tir. Când s-a apropiat de noi, atunci am realizat că mașina este pe contransens.(...) Eu conduceam, iar în mașină mai era colega mea Carmen (n.r de la Sălciua), iubitul ei și încă un prieten, care vine cu noi cu boxele”, a mărturisit Nelu Popa, saxofonistul lui Carmen de la Sălciua, conform Antena Stars.

Totul s-a întâmplat foarte repede, astfel că nici nu a avut timp să reacționeze. A tras de volan la dreapta în momentul în care mașina în cauză se afla deja în stânga lor. Din fericire, nu a fost vorba de nimic mai grav. Pentru moment, artista nu a vorbit despre acest eveniment total neplăcut din viața lor, mai ales că, în urmă cu doar câteva ore, au dezvăluit tuturor că și-au ales nașii pentru cununie.

„Vă dați seama că în acel moment, totul a fost la secundă. Nu am apucat să fac nimic, doar l-am văzut în stânga mea, a virat stânga spre noi la un moment dat. Eu am tras dreapta de volan, am ieșit un pic de pe bandă. Mi-a fost frică(...) Numai Dumnezeu ne-a putut salva dintr-o treabă ca asta”, a adăugat acesta.