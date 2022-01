Carmen de la Sălciua și Marian Corcheș si-au făcut declarații pe Internet, dar fanii au observat altceva! Detaliul din toate fotografiile artistei: "Așa e. Sunt o mincinoasă"

In articol:

Carmen de la Sălciua trăiește o frumoasă poveste de dragoste alături de Marian Corcheș, alături de care și-a găsit liniștea și fericirea ce-i lipsea. Celebra cântăreața este în continuare criticată pentru faptul că ar fi stricat fericirea actualului partener, în relația pe care o avea cu fosta lui soție.

Nimic mai neadevărat, a tot repetat artista. Asta pentru că cei doi au început o relație cu mult timp după ce bărbatul a depus actele de divorț.

Totuși, multă lume nu a auzit încă povestea spusă de Carmen de la Sălciua, așa că în continuare artista primește critici în mediul online. De data aceasta, cântăreața a și răspuns, după ce a fost acuzată că și-a clădit fericirea pe nefericirea altuia. Artista nu a întârziat și a reacționat imediat, după cum se poate observa în fotografia de mai jos. Printre alte comentarii răutăcioase apar și cele frumoase și declarațiile de dragoste făcute de Marian, iubitul cântăreței.

Ce spune Carmen de la Sălciua despre conflictul dintre iubitul ei și soția lui

Relația artistei cu actualul iubit a început încă din timpul căsniciei lui. Chiar dacă Marian Corcheș și partenera lui de viață erau despărțiți din punct de vedere sentimental, în acte erau în continuare soț și soție.

Carmen de la Sălciua a fost acuzată de nevasta iubitului ei că i-ar fi destrămat mariajul, dar vedeta a infirmat aceste acuzații și spune că relația lor era de mai mult timp încheiată.

„ Credeți că pentru o amărâtă de răzbunare se face un asemenea circ? Aș intra eu în așa circ, așa cum mă știe publicul?! Tot timpul am afișat latura asta pașnică atunci când a fost vorba de un scandal. De aceea nu dau declarații sau răspunsuri acestei femei, pentru că m-am săturat ca de pe numele meu să se iște tot felul de scandaluri.

Am spus de atâtea ori că eu nu am destrămat nicio căsnicie. Am văzut negru pe alb discuțiile dintre ei, am văzut mesajele pe care el mi le-a arătat. Niciodată nu aș fi crezut un bărbat căsătorit dacă ar fi venit la mine cu versiunea că nu se mai înțelege cu nevasta. Mi-a arătat mesaje între ei care datează de prin august, când pentru mine el era un simplu om, nu existase niciun fel de conexiune între noi.

Ea îl sună pe el, îl ține la telefon, am asistat la discuții. Discuțiile dintre ei sunt la urechile mele. Se vorbește despre fosta lor relație că nu mai merge. Probabil ea nu vrea să lase relația asta să se termine. Mulți cunoscuți știu povestea lor care pot confirma că lucrurile nu stau așa. El i-a propus să divorțeze la notar, ea nu a vrut și el când a văzut că nu se poate nicicum, a intentat actele în instanță", a declarat în urmă cu ceva timp Carmen de la Sălciua pentru WOWbiz.ro. Citește mai multe AICI.

