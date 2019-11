Carmen de la Sălciua și Culiță Sterp s-au împăcat recent. După apariția la nunta surorii lui, Ileana, celebrul cuplu nu a mai vorbit despre ce se întâmplă între ei. Mulți fani cred că cei doi artiști nici nu mai sunt împreună.

Aflată la o cântare în Dublin, Irlanda, Carmen de la Sălciua s-a fotografiat alături de un coleg de breaslă și a publicat imaginea pe pagina ei de Instagram.

„În această seară cântăm pentru toți romanii din Dublin! Alături de colegul meu Fane Bănăţeanu”, este mesajul transmis de Carmen de la Sălciua cu o zi în urmă.

Carmen de la Sălciua a spus de ce nu vorbește despre relația cu Culiță Sterp

„Întrebarea aceasta este pe buzele tuturor. Mai ești împreuna cu Culiță Sterp? 😍De dragul fanilor, cei care vă iubim și vă susținem, ar fi drăguț sa ne răspundeți 😕. Noi stăm tot timpul cu ochii pe ei, like-uri la poze, la melodii, la tot și măcar un răspuns meritam”, i-a transmis o tânără lui Carmen de la Sălciua, în dreptul unei fotografii.

Răspunsul s-a lăsat așteptat, ceea ce i-a deranjat pe urmăritori. Într-un final, însă, artista a transmis un mesaj.

„Am o viața profesională care este în văzul tuturor dar, am o viața personală care este cunoscută doar de mine! Aleg sa păstrez tăcerea pentru că atunci când am vorbit am fost aspru judecată!

Aici, pe pagina mea, e un întreg circ iar eu nu sunt un om care iubește asta! Vreau sa stau deoparte, deși in zilele noastre discreția nu prea se mai poarta!

a răspuns Carmen de la Sălciua, vorbind pentru prima dată despre acest subiect, după ce a apărut cu el la nunta surorii lui, Ileana.