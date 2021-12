Carmen de la Sălciua, vacanță de poveste, în Dubai, alături de iubitul ei! "Cel mai minunat concediu și încă nu e gata"

In articol:

Carmen de la Sălciua și iubitul ei, Marian Corcheș, sunt noul cuplu al lumii mondene. Cei doi sunt foarte îndrăgostiți și petrec fiecare moment împreună, în ciuda zvonurilor care au încercat să-i despartă.

Deși s-a speculat că, artista ar fi încercat să-i destrame căsnicia iubitului ei, pentru a putea fi ea împreună cu el, se pare că relația lor continuă, iar cei doi dovedesc pe zi ce trece că se iubesc și că se merită unul pe celălat.

Carmen de la Sălciua și iubitul ei nu au fost feriți de comentarile răutăcioșilor, care nu le-au acordat credit relației lor. Cu toate acestea, cei doi par să nu fie afectați de zvonuri și își văd liniștiți de relație.

Carmen de la Sălciua și iubitul ei, Marian Corcheș [Sursa foto: Instagram]

Carmen de la Sălciua, vacanță exotică alături de iubitul ei

De câteva zile, Carmen de la Sălciua și iubitul ei trăiesc clipe minunate în misteriosul Dubai. Cei doi au parte de momente de neuitat și se bucură de fiecare moment.

Fercirea se poate citii foarte ușor pe chipurile lor, iar entuziasmul și energia debordantă este la cote maxime. Cei doi se relaxează pe plajă, pe străzile din Dubai, merg la cumpărături în magazine de branduri mari, iar toate aceste le consolidează relația și mai mult.

Carmen de la Sălciua este o cântăreață foarte apreciată, iar artista are foarte mulți fani care o iubesc și o apreciează.

De aceea, vedeta nu ezită niciodată să nu împărtășaescă cu fanii ei, momente imporatante din viața ei.

Pe toată perioada vacanței, Carmen de la Sălciua a împărtășit toate momentele frumoase cu urmăritorii ei, de pe rețele sociale.

Într-un Instastory, vedeta a distribuit o imagine cu ea și iubitul ei, dintr-un elicopter. Artista a mai adăugat că este cel mai minunat concediu pe care l-a avut vreodată.

"Cel mai minunat concediu și încă nu e gata", a fost descrierea artistei, la postarea de pe Instagram.

View this post on Instagram A post shared by Carmen de la Sălciua (@carmendelasalciua)

Carmen dela Sălciua, cadou neașteptat de la iubitul ei:"Așa Moș?"

Carmen de la Sălciua este o norocoasă, iubitul ei știe cum să o răsfețe și cum să o facă să se simtă iubită. Artista a postat pe pagina ei de Instagram o imagine cu ea și cu cadourile pe care le-a primit de la partenerul ei.

Iubitul ei, Marian Corcheș, nu ezită niciodată să-i arate cât de mult o prețuiește și fiecare gest pe care îl face pentru ea, demonsterează cât de puternică este iubirea dintre ei doi.

În imaginea pe care a postat-o Carmen de la Sălciua apar peste 10 punguțe de cadou, de la branduri celebre, iar ea fost extrem de surprinsă și de fercită la vederea acestei surprize, pregătie de iubitul ei. Artista a adugat, la postarea ei, descrierea: "Așa Moș?"

De asemenea, artista a mai declarat că este foarte bucuroasă pentru tot ceea ce i-se întâmplă și că merită toate aceste lucruri.

Cu toate acestea, câțiva urmăritori au considerat că nu este normal să se afișeze cu branduri de lux, pe rețele sociale și să se laude, având în vedere că există foarte multe persoane devaforizate, iar artista a ținut să le dea replica.

"Ma bucur de tot ce mi se întâmpla ,merit tot ce mi se întâmpla iar dacă va bucurați pentru artistul vostru preferat eu va mulțumesc din suflet și va doresc asemenea și cei care aruncați aici cu răutăți ma faceți sa inteleg doar cât de valoroasa sunt! Cât despre actele de caritate …nu va veni ziua in care eu sa postez plase pentru copii săraci …pentru ca eu nu fac asta in văzul nimănui! Eu aici sunt un personaj …dar in realitate sunt un om…spre deosebire de mulți!", a fost replica artistei, la comentariile răutcioase ale fanilor.

Totodată, majoritatea comentarilor au fost de susținere și de laudă la adresa lui Carmen de la Sălciua și a iubitului ei, în ceea ce privește surpriza pe care i-a facut-o acesta artistei.

"Ce mos bogat încărcat cu de toate..(...)Numai branduri... (...)Daa.. așa Moș. Marian Corches (...)Îmi doresc și eu o cutie de cadouri (...)Aşa da (...)Ma bucur pt tine,Moș foarte bogat", sunt doar câteva dintre comentariile internauțiilor.

