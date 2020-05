In articol:

Carmen Grebenișan și-a găsit fericirea în brațele altui bărbat, după ce s-a despărțit de fostul iubit cu care a avut o relație de câțiva ani. Fosta concurentă de la Asia Express se declară mai fericită ca niciodată și face dezvăluiri mai puțin știute despre noua cucerire.

Noul iubit, motivul despărțirii dintre Carmen Grebenișan și fostul partener?

După ce a anunțat că are un nou iubit, toți credeau că e vorba de Florin Ristei, fostul ei coleg din competiție, iar asta pentru că mulți dintre fanii ei și-ar fi dorit să îi vadă împreună. Dar, dezamăgire! Nu a fost vorba de artist, ci de un alt bărbat misterios, despre care Carmen nu a vrut să dea foarte multe detalii. A spus, însă, că acesta este mai mic decât ea. Iar ceea ce i-a șocat pe admiratorii ei este că aceasta l-a cunoscut pe vremea când încă se iubea cu fostul. Să fii fost tipul misterios motivul rupturii?

„Sunt bine cam din februarie. Nu are nicio legătură Asia Express cu despărțirea. Singură nu stau prea mult, nu îmi place. Am nevoie de confort, să știu că este o persoană lângă mine. Nu prea îmi place ca lumea să mă bibilească.

Am nevoie de spațiul meu, dar să știu că e acolo. E foarte frumos și lucrurule au avansat într-un ritm destul de alert. Nici dacă mi-aș fi propus nu m-aș fi gândit la asta.

Noi ne-am cunoscut în timp ce eu eram cu fostul meu prieten. Nu a fost dragoste la prima vedere. Am fost amici timp de trei ani. Am fost compatibili la nivel amical. Ne-am înteles foarte bine și ne-am apropiat după. Am empatizat și s-au întâmplat alte lucruri”, a spus Carmen Grebenișan în cadrul unei emisiuni.